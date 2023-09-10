Цей серіал мав би вийти весною 2022 року. 5 цікавих фактів про новий детектив від Дар'ї Трегубової

Український іронічній детективний серіал "Коп з минулого" повертається на екрани. Другий сезон, який мав би вийти весною 2022 року й останній знімальний день якого був запланований на 25 лютого, завершити не встигли. Групі прийшлося змінити свої плани та відкласти випуск серіалу на невизначений термін.

23 лютого - останній знімальний день перед великою війною

Виконувачка ролі психолога Тетяни Малиновської пригадує, що попри тривожність, яка зростала з кожним днем напередодні повномасштабного вторгнення, вона навіть не думала виїжджати з Києва через роботу в проєкті "Коп з минулого".

"Так. Пам'ятаю, коли вже у Києві була дуже тривожна ситуація і всі казали, що треба виїжджати, я відповідала: "Як я можу?! У мене ж "Коп"! Знімальний день у мене стояв на 25 лютого 2022 року. Тоді у Києві мене тримала робота. Як і саме місто", - розповіла Трегубова.

Із сірої мишки у жінку-вамп

У другому сезоні іронічного детективу "Коп з минулого" творці серйозно взялися за зміни в образі та характері психолога Тетяни Малиновської.

"У другому сезоні моя героїня стає набагато яскравішою. Продюсери вирішили зробити з неї жінку-вамп. У першому сезоні Тетяна була наче сіра мишка. А тепер моя героїня, напевно, вирішила влаштувати своє особисте життя, тож стала обирати набагато яскравіші вбрання, та й загалом у її житті відбуваються більш цікаві події" - коментує акторка.

Дар'я Трегубова та її донька, 11-річна Поля

Більше чоловіків та ще більше кар'єрних амбіцій

Інтригує зірка серіалу й кар'єрними амбіціями своєї героїні, а також бурхливим особистим життям в нових епізодах.

"В першому сезоні Малиновська була просто штатним психологом у відділку, але я додала їй своїх амбіцій, і тепер вона дуже амбітна жіночка, яка вирішила, що їй не достатньо бути лише психологом. Крім того, у неї активно розвивається особисте життя, в тому числі й з головним героєм. Дуже цікава історія у нас з Дмитром Суржиковим буде!" - заінтригувала Дар'я.

Перший досвід роботи Дар'ї Трегубової після 24 лютого

На початку вторгнення акторка хвилювалася за 11-річну доньку Поліну, тому їм довелося виїхати до Польщі. Проте Дар'я увесь час розуміла, що в Києві їй найкраще, тому дуже зраділа, дізнавшись, що зйомки "Копа" відновлюються.

"Коли я з Полею була у Польщі й поверталась до Києва, то весь час розуміла, що мені тут краще за все. Я казала: "Тільки в Україні почне відроджуватися кіноіндустрія, я повертаюсь". І як тільки повідомили, що починаються зйомки "Копа", ми з Полею повернулися до Києва", - додала Трегубова.

Дар'я Трегубова на зйомках серіалу "Коп з минулого"

"Коп з минулого" - серіал із терапевтичною місією

Даша Трегубова впевнена, що варто подивитися новий сезон іронічного детективу "Коп з минулого" кожному українцеві, адже там багато хорошого гумору, який допоможе хоча б ненадовго відволіктися людям від сьогодення.

"Цей серіал чекало дуже багато прихильників. Наш серіал з хорошим, добрим гумором. Він почався до повномасштабного вторгнення, продовжився під час і буде існувати та після нашої перемоги. Взагалі, такі серіали допомагають людям трохи відволіктися від сьогодення. Це круто! Важливо, що зараз знімаються серіали, бо вони мають і терапевтичну місію", - підкреслила акторка.

Премʼєру 2 сезону іронічного детективу “Коп з минулого” покажуть 13 вересня о 20:00 на телеканалі ICTV2.