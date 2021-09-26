Календарь праздников на октябрь 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать

В октябре 2021 года украинцы получат дополнительные выходные дни в середине месяца. День защитника Украины отмечается 14 октября и этот день – официально выходной. В 2021 году этот день выпадает на четверг. Следующую пятницу за ним решили тоже сделать выходным днем, а отработка этого дня перенесена на следующую субботу, 23 октября.

Какие важные праздники и памятные даты будем отмечать в октябре 2021 года – читайте в материале ниже.

В октябре – 31 день. Из них рабочими будут 20 дней, а выходных – 11 дней. 13 октября – сокращенный рабочий день на один час. Выходными станут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в октябре 2021 года.

А также рассказывали о том, кто будет отмечать дни ангела в октябре и как правильно назвать ребенка.