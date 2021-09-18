Дни ангела в октябре 2021: как назвать ребенка и кого поздравлять с именинами
День ангела (именины) - это личный праздник у православных и католиков. Он приходится на день, в который церковь отмечает память одноименного святого.
При этом в народе считается, что малыша нужно называть именем того святого, в чей день он родился. Это подарит ребенку покровительство, удачу и счастье.
Полный календарь дней ангела на октябрь 2021, который поможет вам выбрать имя для своей дочери или сына, а также не забыть поздравить родных и друзей - в материале Styler ниже.
Именины в октябре по православному календарю
- 1 октября - Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Евфросиния, Иларион, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София
- 2 октября - Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Федор
- 3 октября - Александр, Илларион, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор
- 4 октября - Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр
- 5 октября - Александр, Вениамин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Прасковья, Петр, Федор, Феофан
- 6 октября - Иван, Андрей, Антон, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр
- 7 октября - Авраам, Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Текля
- 8 октября - Сергей, Афанасий, Герман, Евгений, Ефросинья, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Феодосий
- 9 октября - Иван, Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон
- 10 октября - Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Петр, Савва, Сергей, Федор
- 11 октября - Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Илларион, Кирилл, Марк, Мария, Никон, Татьяна, Харитон
- 12 октября - Иван, Феофан
- 13 октября - Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Серафим, Семен
- 14 октября - Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор
- 15 октября - Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков
- 16 октября - Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия
- 17 октября - Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков
- 18 октября - Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп
- 19 октября - Фома, Иван, Макар
- 20 октября - Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан
- 21 октября - Амвросий, Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Исидор, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон
- 22 октября - Авраам, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков
- 23 октября - Андрей, Антон, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков
- 24 октября - Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Никон, Феофан, Филипп
- 25 октября - Александр, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Феодосий, Федот
- 26 октября - Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим
- 27 октября - Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Прасковья, Петр, Святослав
- 28 октября - Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен
- 29 октября - Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий
- 30 октября - Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий
- 31 октября - Лука, Андрей, Гаврила, Давид, Ефросинья, Елизавета, Иосиф, Злата, Николай, Сергей, Семен, Федор, Юлиан
Интересный факт об именинах
Традиция празднования именин в Украине известна еще с XVII века.
Обычно перед праздником семья варила пиво и пекла именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.
Напомним, ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2021 года, и рассказывали, какие праздники будем отмечать в Украине.
Добавим также, что в октябре украинцев ждут длинные выходные с отработкой.