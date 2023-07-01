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Календар магнітних бур у липні 2023: в які дні може погіршитися самопочуття

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Україна, Субота 01 липня 2023 08:39
Календар магнітних бур у липні 2023: в які дні може погіршитися самопочуття Магнітні бурі у липні 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У липні 2023 Землю накриє лише дві магнітних бурі, проте їхній вплив чи не кожен може відчути на собі.

Які дати є небезпечними та як допомогти собі в такі дні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що потрібно знати про магнітні бурі

Магнітні бурі - це наслідки пошкодження магнітного поля Землі, які викликають спалахи на Сонці. Зміни в магнітному полі люди часто відчувають на собі через сфери здоров'я та навіть мобільного зв'язку!

Є ті, хто дуже чутливі до подібних змін у магнітному полі та відчувають найменші коливання. Таким людям особливо важливо потурбуватися про себе у небезпечні дні.

Магнітні бурі в липні 2023

За даними сайту Meteoprog, магнітні бурі очікуються 12 та 13 липня. Перша буде досить слабка за потужністю, а от друга вже значно сильніша. Магнітні бурі такого рівня можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей і тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Крім того, невеликі геомагнітні сплески можливі 8, 9 та з 14 до 22 липня. У ці періоди метеозалежним людям також слід приділяти особливу увагу своєму здоров'ю.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур проявляється в усіх індивідуально. Дехто може дуже страждати протягом коливань магнітного поля, а хтось почувається, як і раніше. У людей з особливо підвищеною чутливістю може боліти голова, розвинутися мігрень, стрибати тиск і погіршуватися згортання крові.

Проте рекомендації самодопомоги універсальні для всіх.

Насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не треба надто виснажувати себе в спортзалах різними силовими навантаженнями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість надайте перевагу трав'яним чаям.

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