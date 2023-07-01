Календарь магнитных бурь в июле 2023 года: в какие дни может ухудшиться самочувствие
В июле 2023 Землю накроет только две магнитных бури, однако их влияние чуть ли не каждый может почувствовать на себе.
Какие даты опасны и как помочь себе в такие дни - читайте ниже в материале Styler.
Что нужно знать о магнитных бурях
Магнитные бури - это последствия повреждения магнитного поля Земли, вызывающие вспышки на Солнце. Изменения в магнитном поле люди часто ощущают на себе через сферы здоровья и даже мобильной связи!
Есть те, кто очень чувствительный к подобным изменениям в магнитном поле и испытывает малейшие колебания. Таким людям особенно важно позаботиться о себе в опасные дни.
Магнитные бури в июле 2023
По данным сайта Meteoprog, магнитные бури ожидаются 12 и 13 июля. Первая будет достаточно слабой по мощности, а вот вторая уже гораздо сильнее. Магнитные бури такого уровня могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, небольшие геомагнитные всплески возможны 8, 9 и с 14 по 22 июля. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Воздействие магнитных бурь проявляется у всех индивидуально. Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя, как и раньше. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиваться мигрень, прыгать давление и ухудшаться свертываемость крови.
Однако рекомендации самопомощи универсальные для всех.
Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.
Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.
Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.
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