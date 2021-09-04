Календарь красоты на сентябрь 2021: когда не стоит посещать парикмахерскую

Лунный календарь красоты поможет выбрать оптимальную дату для того, чтобы усовершенствовать свою прическу или кардинально изменить имидж. Такими календарями пользуются давно, и специалисты утверждают, что правильно подобранная дата может сильно повлиять на результат процедуры.

Какие дни будут удачными для посещения парикмахерской, а в какие дни не стоит заниматься своей внешностью – читайте в материале ниже.

1, 2, 3 сентября – убывающая Луна. Дни удачны только для подравнивания кончиков. Менять образ кардинально не рекомендуется, могут быть финансовые потери.

4 и 5 сентября – Энергетика Луны в сочетании с созвездием Льва подходит для смены имиджа. Можно менять прическу, совершать процедуры по уходу, укреплять корни. Желательно планировать поход в парикмахерскую на первую половину дня.

6-7 сентября – Новолуние. Не самые удачные дни для новой стрижки и процедур с волосами. Изменение образа может вызвать в жизни неприятные моменты и быстрое переутомление. 6 сентября стоит подровнять локоны, чтобы прическа выглядела аккуратной.

8-9 сентября – стрижки будут удачными, помогут стабилизировать настроение и вернуть веру в себя. Однако подбирать новый образ нужно тщательно, чтобы в полной мере раскрыть свои таланты.

10-11 сентября – неудачные дни для экспериментов с внешностью. Не стоит стричь волосы, можно применить только ухаживающие процедуры.

12, 13, 14 сентября – удачные дни для похода в парикмахерскую. Для обретения уверенности можно сделать удлиненное каре, а короткие стрижки подойдут тем, кто хочет кардинальных перемен в жизни.

15-16 сентября – удачные дни для самых смелых экспериментов с внешностью. Можно делать необычные стрижки, кардинально менять цвет и форму волос, совершать другие манипуляции с внешностью.

17-18 сентября – позитивные дни для стрижек, могут привлечь в жизнь позитивные изменения. Слишком короткие стрижки делать в эти дни не стоит – отвернет удачу.

19-20 сентября – неудачные дни для похода в парикмахерскую.

21, 22, 23 сентября – постарайтесь в эти дни не совершать кардинальных изменений во внешности, так как это может притянуть плохое настроение. 23 сентября небольшие изменения во внешности помогут поднять боевой дух и отразить нападки обидчиков.

24-25 сентября – стрижки, покраска или другие манипуляции с волосами можно в эти дни доверить только проверенному мастеру. Домашние манипуляции с волосами отложите на другой день.

26-28 сентября – стрижки и манипуляции с волосами станут удачными, помогут найти взаимопонимание с другими людьми, а также свою половинку.

29-30 сентября – смена имиджа в эти дни может добавить хлопот, волосы станут непослушными. Можно совершать процедуры по уходу за волосами.