Календарь красоты на июль 2021: самые неудачные даты для посещения парикмахерской

С 1 по 3 июля не стоит идти к парикмахеру. В эти дни волосы испортить будет сложно, но дни считаются неудачными. Все прически в этот период быстро потеряют форму. А вот окрашивание станет удачным. Также можно проводить процедуры по восстановлению, тонизирование, массажи головы.

С 4 по 5 июля – дни будут удачными для стрижки, а волосы получат достаточно сил и энергии. Структура волос в эти дни улучшается, а внешний вид станет великолепным. Любые косметические процедуры принесут покой и эмоциональный баланс. В эти дни можно не только посещать салон, но и сделать маску для волос дома. Удачными станут покраски, укрепление волос, осветление и манипуляции с бровями.

С 6 по 8 июля – нейтральные дни. Стрижки будут удачными, но держаться будут недолго. Волосы начнут быстро расти, а структура сильно не поменяется. А вот косметические процедуры – будут удачными, можно наносить различные маски. Также можно проводить мелирование и окрашивание – краска возьмется хорошо и при этом волосы не пострадают.

9-10 июля – не стоит записываться в парикмахерскую, так как могут возникнуть проблемы с волосами. Любые манипуляции приведут к тому, что волосы быстро поменяют форму, будут выглядеть неаккуратно. Отрастать волосы будут потом долго и неравномерно. Даже мыть в эти дни волосы не стоит. Максимум, что можно – провести процедуры по укреплению и оздоровлению.

11-12 июля – самые удачные дни в июле для посещения парикмахерской. Удачными станут стрижки, укладки, окрашивания, тонирование, изменение цвета. Стрижки принесут позитивную энергию и изменения в жизни. Будьте осторожнее с химическими завивками.

С 13 по 15 июля – удачные дни для любых манипуляций с волосами. Стрижки будут удачными и надолго сохранят форму, волосы станут сильными и здоровыми. Удачными станут окрашивание, химическая завивка. Манипуляции с волосами принесут улучшение памяти и легкое усвоение информации.

16-17 июля – нейтральные дни. Все прически будут объемными и легкими, но возможна некоторая сухость. Волосы будут расти быстро, но станут непослушными и тяжелыми для укладки. Используйте в эти дни бальзамы и маски для увлажнения волос. Окрашивание и завивка пройдут без проблем, но долговечными не будут.

18-19 июля – в эти дни стрижки можно делать только на слабых, тонких и сухих волосах – это добавит жесткости и густоты. Не стоит проводить манипуляции с обычными волосами. Завивка и окрашивание могут нанести вред здоровью. Кардинальные изменения во внешности и стрижки могут в эти дни повлиять неожиданным образом на вашу личную жизнь и отношения с противоположным полом, не рискуйте.

20-21 июля – стрижки в эти дни будут держаться недолго, волосы быстро отрастут и станут непослушными. Укладки будут не на высоте, но смогут повысить ваш авторитет. Не стоит тратить время на оздоровительные процедуры, окрашивание и завивку – результат будет нулевой или внешний вид испортится совсем быстро.

22-23 июля – прекрасный период для наведения красоты. Все процедуры с волосами станут удачными. Волосы станут более ухоженными, добавится блеск и пышность. Стрижки, укладки, завивка, тонирование и окрашивание – все манипуляции принесут удовольствие и радость.

24-25 июля – идеальное время для любителей рискнуть. Результат посещения парикмахера может быть совершенно неожиданным. Прическа может невероятно порадовать или разочаровать. А вот окрашивание в нетипичный для вас цвет станет удачным. Простые стрижки и укладки в эти дни не добавят здоровья волосам, а только привлекут в жизнь резкие изменения.

26-28 июля – неудачные дни для манипуляций с волосами, не стоит даже мыть волосы в домашних условиях. Любые процедуры могут повлиять на кожу головы и появится перхоть. Окрашивание или завивка могут сильно испортить волосы и придется потратить много времени и сил на восстановление. Полезными станут расслабляющие ванны.

29-31 июля. Неудачные дни для стрижки, но хорошо подходят для их укрепления. Форма стрижки быстро исчезнет. А вот окрашивание, оздоровительные процедуры, тонизирование, маски и массаж принесут коже головы и волосам пользу.

31 июля – удачный день для стрижки и новая прическа добавит волосам силы и энергию, а внешний вид станет лучше. Любые косметические процедуры в этот день пойдут на пользу, принесут покой и эмоциональный баланс. Окрашивание, укрепление волос, осветление, манипуляции с бровями – станут удачными.

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