Календар краси на липень 2021: найбільш невдалі дати для відвідування перукарні

З 1 по 3 липня не варто йти до перукаря. У ці дні волосся зіпсувати буде складно, але дні вважаються невдалими. Всі зачіски в цей період швидко втратять форму. А ось фарбування стане вдалим. Також можна проводити процедури по відновленню, тонізація, масажі голови.

З 4 по 5 липня - дні будуть вдалими для стрижки, а волосся отримають достатньо сил і енергії. Структура волосся в ці дні поліпшується, а зовнішній вигляд стане чудовим. Будь-які косметичні процедури принесуть спокій і емоційний баланс. У ці дні можна не тільки відвідувати салон, але і зробити маску для волосся вдома. Вдалими стануть фарбування, зміцнення волосся, освітлення і маніпуляції з бровами.

З 6 по 8 липня - нейтральні дні. Стрижки будуть вдалими, але триматися будуть недовго. Волосся почнуть швидко рости, а структура сильно не зміниться. А ось косметичні процедури - будуть вдалими, можна наносити різні маски. Також можна проводити мелірування і фарбування – фарба візьметься добре і при цьому волосся не постраждають.

9-10 липня - не варто записуватися в перукарню, оскільки можуть виникнути проблеми з волоссям. Будь-які маніпуляції приведуть до того, що волосся швидко поміняє форму, будуть виглядати неакуратно. Відростати волосся буде потім довго і нерівномірно. Навіть мити в ці дні волосся не варто. Максимум, що можна - провести процедури по зміцненню та оздоровленню.

11-12 липня - найвдаліші дні в липні для відвідування перукарні. Вдалими стануть стрижки, укладання, фарбування, тонування, зміна кольору. Стрижки принесуть позитивну енергію і зміни в житті. Будьте обережніше з хімічними завивками.

З 13 по 15 Липня - вдалі дні для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Стрижки будуть вдалими і надовго збережуть форму, волосся стануть сильними і здоровими. Вдалими стануть фарбування, хімічна завивка. Маніпуляції з волоссям принесуть поліпшення пам'яті і легке засвоєння інформації.

16-17 липня - нейтральні дні. Всі зачіски будуть об'ємними і легкими, але можлива деяка сухість. Волосся будуть рости швидко, але стануть неслухняними і важкими для укладання. Використовуйте в ці дні бальзами і маски для зволоження волосся. Фарбування і завивка пройдуть без проблем, але довговічними не будуть.

18-19 липня - у ці дні стрижки можна робити тільки на слабких, тонких і сухому волоссі – це додасть жорсткості і густоти. Не варто проводити маніпуляції зі звичайними волоссям. Завивка і фарбування можуть завдати шкоди здоров'ю. Кардинальні зміни в зовнішності і стрижки можуть в ці дні вплинути несподіваним чином на ваше особисте життя і відносини з протилежною статтю, не ризикуйте.

20-21 липня - стрижки в ці дні будуть триматися недовго, волосся швидко відросте і стануть неслухняними. Укладання будуть не на висоті, але зможуть підвищити ваш авторитет. Не варто витрачати час на оздоровчі процедури, фарбування і завивку – результат буде нульовий або зовнішній вигляд зіпсується зовсім швидко.

22-23 липня - прекрасний період для наведення краси. Всі процедури з волоссям стануть вдалими. Волосся стане більш доглянутими, додасться блиск і пишність. Стрижки, укладання, завивка, тонування і фарбування – всі маніпуляції принесуть задоволення і радість.

24-25 липня - ідеальний час для любителів ризикнути. Результат відвідування перукаря може бути абсолютно несподіваним. Зачіска може неймовірно порадувати або розчарувати. А ось фарбування в нетиповий для вас колір стане вдалим. Прості стрижки та укладання в ці дні не додадуть здоров'я волоссю, а тільки залучать в життя різкі зміни.

26-28 липня - невдалі дні для маніпуляцій з волоссям, не варто навіть мити волосся в домашніх умовах. Будь-які процедури можуть вплинути на шкіру голови і з'явиться лупа. Фарбування або завивка можуть сильно зіпсувати волосся і доведеться витратити багато часу і сил на відновлення. Корисними стануть розслаблюючі ванни.

29-31 липня. Невдалі дні для стрижки, але добре підходять для їх зміцнення. Форма стрижки швидко зникне. А ось фарбування, оздоровчі процедури, тонізація, маски і масаж принесуть шкірі голови і волоссю користь.

31 Липня - вдалий день для стрижки і нова зачіска додасть волоссю сили і енергію, а зовнішній вигляд стане краще. Будь-які косметичні процедури в цей день підуть на користь, принесуть спокій і емоційний баланс. Фарбування, зміцнення волосся, освітлення, маніпуляції з бровами – стануть вдалими.

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