Какую защитную маску можно дезинфицировать много раз: ответ медиков

Медики призвали всех граждан обновить свои защитные тканевые и хирургические маски и использовать N95. Эти маски дают лучшую защиту от разных штаммов коронавируса, в том числе и от штамма Омикрон.

Как показало новое исследование группы Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне, маску N95 можно дезинфицировать много раз, и они сохранят свои защитные свойства.

Ученые проверяли, как быстро портятся маски при длительном использовании и проведении обеззараживания. Это процесс, при котором маска подвергается воздействию ультрафиолетового излучения или испаряемой перекиси водорода.

По словам медиков, подобные процедуры без потери своих защитных свойств выдерживает только маска-респиратор N95.

Даже после 25 процедур дезинфекции такая маска хорошо прилегала к лицу и отфильтровывала частицы.

"Большинство исследований VHP ограничивались оценкой эффективности обеззараживания, фильтрацией респиратора после 5-10 циклов или подгонкой на манекенах", - отмечают исследователи.

Опыты на масках проводили несколько месяцев и проверяли все варианты масок, которые используются в качестве защиты от коронавируса. Все маски подвергались нескольким циклам использования и обработки.

Маска-респиратор N95

Каждые несколько циклов проводилось количественное испытание на прилегание - специальное оборудование проверяло, сколько воздуха просачивается через уплотнение.

Каждые пять циклов проводилось тестирование эффективности фильтрации и качественный тест на прилегание – в этом тесте проверяли, есть ли запах при ношении маски.

Стоит отметить, что маски N95 могут прослужить и дольше, но после 35 цикла у них начинают приходить в негодность ремешки.