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Яку захисну маску можна дезінфікувати багато разів: відповідь медиків

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Понеділок 10 січня 2022 18:33
Яку захисну маску можна дезінфікувати багато разів: відповідь медиків Лікарі розповіли, яку маску можна дезінфікувати багато разів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Медики закликали всіх громадян оновити свої захисні тканинні та хірургічні маски та використовувати N95. Ці маски дають кращий захист від різних штамів коронавірусу, в тому числі й від штаму Омікрон.

Як показало нове дослідження групи медичного центру Beth Israel Deaconess у Бостоні, маску N95 можна дезінфікувати багато разів, і вони збережуть свої захисні властивості.

Вчені перевіряли, як швидко псуються маски при тривалому використанні та проведенні знезараження. Це процес, при якому маска піддається впливу ультрафіолетового випромінювання або випаровується перекису водню.

За словами медиків, подібні процедури без втрати своїх захисних властивостей витримує тільки маска-респіратор N95.

Навіть після 25 процедур дезінфекції така маска добре прилягала до обличчя і відфільтровувала частинки.

"Більшість досліджень VHP обмежувалися оцінкою ефективності знезараження, фільтрацією респіратора після 5-10 циклів або підгонкою на манекенах", - відзначають дослідники.

Досліди на масках проводили кілька місяців і перевіряли всі варіанти масок, які використовуються як захист від коронавірусу. Всі маски піддавалися декільком циклам використання та обробки.

Яку захисну маску можна дезінфікувати багато разів: відповідь медиків

Маска-респіратор N95

Кожні кілька циклів проводилося кількісне випробування на прилягання - спеціальне обладнання перевіряло, скільки повітря просочується через ущільнення.

Кожні п'ять циклів проводилося тестування ефективності фільтрації і якісний тест на прилягання – в цьому тесті перевіряли, чи є запах при носінні маски.

Варто відзначити, що маски N95 можуть прослужити й довше, але після 35 циклу у них починають приходити в непридатність ремінці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на який день після зараження проявляються симптоми Омікрону.

А також розповідали про те, як ще можна використовувати звичайну медичну маску.

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