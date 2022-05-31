Какую рыбу нельзя ловить в Украине: штраф до 48 тысяч гривен!

Многие украинцы любят рыбалку. Этот процесс привлекает мужчин и женщин. И все радуются, когда на удочку попадается большая или редкая рыбешка.
Но есть виды рыбы, которые запрещено ловить из-за риска их вымирания. А за нарушение закона можно получить огромный штраф. Более подробно об этом читайте в нашем материале ниже.
Так, на водоемах общего пользования в Украине сегодня запрещен вылов осетровых и их гибридов.
А также, конечно, нельзя ловить виды, занесенные в Красную книгу Украины.
В зависимости от количества и вида рыбы, наступает ответственность по ст. 90 КУоАП. Размер штрафа - от 340 до 510 грн с конфискацией незаконно добытого.
Кроме указанной суммы вам надо будет заплатить компенсацию причиненного вреда природе в соответствии с решением Кабинета министров Украины №1030.
Стерлядь пресноводная - штраф 48 тысяч гривен.
Марена днепровская - штраф 820 гривен.
Русская быстрянка - штраф 660 гривен.
Малый рыбец - штраф 348 гривен.
Елец обыкновенный - штраф 330 гривен.
Карась обыкновенный (золотой) - штраф 330 гривен.
Налим речной - штраф 330 гривен.
Ерш носарь - штраф 165 гривен.
Минога украинская - штраф 74 гривны.
Вязь обыкновенная (с 2021 года) - штраф 136 гривен.
Подуст обычный (с 2021 года) - штраф 34 гривны.
Иллюстрации: kv.darg.gov.ua
Поэтому, если на ваш крючок попал один из этих красавцев, отпустите его на волю - берегите природу Украины!
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