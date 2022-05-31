Какую рыбу нельзя ловить в Украине: штраф до 48 тысяч гривен!

Какую рыбу нельзя ловить

Так, на водоемах общего пользования в Украине сегодня запрещен вылов осетровых и их гибридов.

А также, конечно, нельзя ловить виды, занесенные в Красную книгу Украины.

В зависимости от количества и вида рыбы, наступает ответственность по ст. 90 КУоАП. Размер штрафа - от 340 до 510 грн с конфискацией незаконно добытого.

Кроме указанной суммы вам надо будет заплатить компенсацию причиненного вреда природе в соответствии с решением Кабинета министров Украины №1030.

Штрафы за вылов "запрещенной" рыбы

Стерлядь пресноводная - штраф 48 тысяч гривен.

Марена днепровская - штраф 820 гривен.

Русская быстрянка - штраф 660 гривен.

Малый рыбец - штраф 348 гривен.

Елец обыкновенный - штраф 330 гривен.

Карась обыкновенный (золотой) - штраф 330 гривен.

Налим речной - штраф 330 гривен.

Ерш носарь - штраф 165 гривен.

Минога украинская - штраф 74 гривны.

Вязь обыкновенная (с 2021 года) - штраф 136 гривен.

Подуст обычный (с 2021 года) - штраф 34 гривны.

Иллюстрации: kv.darg.gov.ua

Поэтому, если на ваш крючок попал один из этих красавцев, отпустите его на волю - берегите природу Украины!