Яку рибу не можна ловити в Україні: штраф до 48 тисяч гривень!

Багато українців люблять риболовлю. Цей процес приваблює чоловіків і жінок. І всі радіють, коли на вудку попадається велика або рідкісна рибка.
Але є види риби, які заборонено ловити через ризик їх вимирання. А за порушення закону можна отримати величезний штраф. Більш детально про це читайте в нашому матеріалі нижче.
Так, на водоймах загального користування в Україні сьогодні заборонено вилов осетрових і їхніх гібридів.
А також, звичайно, не можна ловити види, занесені до Червоної книги України.
Залежно від кількості та виду риби, настає відповідальність за ст. 90 КУпАП. Розмір штрафу - від 340 до 510 грн з конфіскацією незаконно видобутого.
Крім зазначеної суми вам треба буде заплатити компенсацію заподіяної шкоди природі відповідно до рішення Кабінету міністрів України №1030.
Стерлядь прісноводна - штраф 48 тисяч гривень.
Марена дніпровська - штраф 820 гривень.
Бистрянка російська - штраф 660 гривень.
Рибець малий - штраф 348 гривень.
Єлець звичайний - штраф 330 гривень.
Карась звичайний (золотий) - штраф 330 гривень.
Минь річковий - штраф 330 гривень.
Йорж носар - штраф 165 гривень.
Мінога українська - штраф 74 гривні.
В’язь звичайний (з 2021 року) - штраф 136 гривень.
Підуст звичайний (з 2021 року) - штраф 34 гривні.
Ілюстрації: kv.darg.gov.ua
Тому, якщо на ваш гачок потрапив один з цих красенів, відпустіть його на волю - бережіть природу України!
Раніше ми писали, де і яку рибу найкраще ловити в червні.
Також дізнайтеся, коли в Україні закінчиться заборона на риболовлю у різних регіонах країни.