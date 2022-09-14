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Какую помощь украинцы могут получить в больнице бесплатно и что для этого нужно

Что бесплатно в амбулаторных условиях (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Амбулаторная помощь - это специализированная медицинская помощь, которую пациент получает без госпитализации в больницу. В частности, важно знать, что нужно для того, чтобы получить помощь бесплатно.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Амбулаторную помощь можно получить в заведениях, которые заключили договор с НСЗУ за пакетом "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация в амбулаторных условиях".

Какие услуги можно получить бесплатно

В пакет входят консультации у врачей, исследования, диагностика, наблюдение за течением лечения и некоторые хирургические операции.

Также в амбулаторных условиях беременные имеют право на бесплатное ведение беременности врачом-гинекологом. Для этого есть пакет "Ведения беременности в амбулаторных условиях", за которым они могут бесплатно получить консультации врачей, необходимые анализы и исследования

Важно помнить, что на амбулаторном уровне обеспечивается лечение пациентов с хронической болезнью почек или почечной недостаточностью методами гемодиализа и перитонеального диализа (процедура очистки организма у пациентов с почечной недостаточностью).

В частности, бесплатно получить помощь можно:

  • по направлению врача;
  • без направления можно обратиться к 6 врачам-специалистам (гинеколог, психиатр, нарколог, стоматолог, фтизиатр, педиатр);
  • направление не требуется пациентам в неотложном состоянии.

Отметим, что во время войны направление может быть как электронным, так и бумажным. Его выписывает семейный врач, терапевт, педиатр или лечащий врач.

Для того, чтобы узнать, где оказывают амбулаторную помощь, можно позвонить в НСЗУ по номеру 16-77.

Ранее мы сообщали, за что не нужно платить в случае хирургической операции.

Также мы писали, как украинцам получить медицинскую помощь в Польше.

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