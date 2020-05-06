Какую пенсию и когда получат украинцы в мае: ответ на важный вопрос

Пенсия в Украине в мае 2020 повысится в связи с плановой индексацией. В Пенсионном фонде Украины рассказали, что механизм пересчета выплат происходит автоматически, поэтому дополнительного обращения граждан в ведомство не требует.

"Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 4,7 млрд грн. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 7,3 млрд грн. Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой. Берегите себя - сохраните Украины!" - говорится в сообщении ПФУ на Facebook.

При этом ПФУ напомнил, что наименьшая надбавка составит 100 грн для одного человека.

"Пенсии перечислены с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий в размере 1,11. Согласно решению правительства № 251, размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 грн. Кроме того учтено, что размер пенсионных выплат у получателей пенсий, назначенных согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которые получили необходимый страховой стаж (35 лет мужчины и 30 лет женщины), не может быть ниже 2100 грн", - говорится в сообщении.

Таким образом, пересчет пенсий был проведен 9,9 млн пенсионерам. Средний размер повышения - 259,41 грн. Пенсии украинцам начали уже выплачивать. Первые "счастливчики" получили повышенные выплаты 4 мая.

Какие пенсии будут получать украинцы (facebook.com/pfu.gov.ua)