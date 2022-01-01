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Какую еду разрешено брать на борт самолета: это должны знать все

Автор: Татьяна Самарук

Многие туристы во время путешествия забывают, что еда не запрещена на борту самолета. Поэтому, чтобы не покупать дорогие продукты в аэропорту, можно взять с собой перекус из дома.

Об этом пишет Esky.

Как известно, в аэропорту служба безопасности не пропускает жидкости во время личного досмотра. Однако, сэндвичи, фрукты и даже полезный обед из нескольких блюд можно взять с собой.

Важно выбирать продукты, которые могут храниться без холодильника. В частности, это сэндвичи в вакуумной упаковке, злаковые батончики, яблоки и орешки.

Однако, йогурт, варенье, шоколадную и арахисовую пасту и даже мягкий сыр могут забрать. Все потому, что такую пищу на осмотре квалифицируют как жидкости.

Кроме того, правила безопасности запрещают брать в ручную кладь жидкости в бутылках больше 100 миллилитров. Впрочем, маленьких бутылочек до 100 миллилитров может быть даже 10 штук. Общее количество жидкостей, которые можно пронести в салон – до 1 литра.

К тому же разные страны имеют собственные правила в отношении продуктов, которые запрещено ввозить.

Поэтому, если вы собираетесь съесть свой перекус еще до прохождения границы страны, то проблем не возникнет.

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