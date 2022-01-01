Яку їжу дозволено брати на борт літака: це мають знати усі

Як відомо, в аеропорту служба безпеки не пропускає рідини під час особистого огляду. Однак, сендвічі, фрукти та навіть корисний обід з кількох страв можна взяти із собою.

Важливо обирати продукти, які можуть зберігатися без холодильника. Зокрема, це сендвічі у вакуумній упаковці, злакові батончики, яблука та горішки.

Однак, йогурт, варення, шоколадну та арахісову пасту і навіть м'який сир можуть забрати. Все тому, що таку їжу на огляді кваліфікують як рідини.

Окрім того, правила безпеки забороняють брати в ручну поклажу рідини в пляшках, більших за 100 мілілітрів. Втім, маленьких пляшечок до 100 мілілітрів може бути навіть 10 штук. Загальна кількість рідин, які можна пронести в салон – до 1 літра.

До того ж різні країни мають власні правила щодо продуктів, які заборонено ввозити.

Тому, якщо ви збираєтеся з'їсти свій перекус ще до проходження кордону країни, то проблем не виникне.