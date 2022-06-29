Какой церковный праздник 29 июня: что запрещено делать, главные приметы

26 июня православные христиане почитают память святителя и чудотворца Тихона, епископа Амафунтского, который жил в V веке на Кипре. В народе дата известна под названием Тихон Тихий, так как в этот день земля, звери и многие птицы вели себя тише.
Какие традиции и приметы бытовали в этот день в старину, и что нельзя делать - читайте в материале Styler.
Верующие 29 июня молились святому Тихону о здоровье и исцелении от всех болезней, а особенно от недугов, связанных с ногами, и от зубной боли.
По обычаям в этот день в старину завершали все посевные работы, а после труда в поле люди собирались за богато накрытым столом и угощались всевозможными блюдами, пили вино. При этом соблюдающие Петров пост не забывали об ограничениях - не стоило есть мясо, молочные продукты и яйца.
В эту дату дни ангела отмечают:
Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2022, с указанием всех праздничных дат.
А также рассказывали, до какой даты длится Петров пост, при котором действует добровольное ограничение в еде.