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Какой церковный праздник 29 июня: что запрещено делать, главные приметы

Фото: какой праздник 29 июня (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

26 июня православные христиане почитают память святителя и чудотворца Тихона, епископа Амафунтского, который жил в V веке на Кипре. В народе дата известна под названием Тихон Тихий, так как в этот день земля, звери и многие птицы вели себя тише.

Какие традиции и приметы бытовали в этот день в старину, и что нельзя делать - читайте в материале Styler.

Верующие 29 июня молились святому Тихону о здоровье и исцелении от всех болезней, а особенно от недугов, связанных с ногами, и от зубной боли.

По обычаям в этот день в старину завершали все посевные работы, а после труда в поле люди собирались за богато накрытым столом и угощались всевозможными блюдами, пили вино. При этом соблюдающие Петров пост не забывали об ограничениях - не стоило есть мясо, молочные продукты и яйца.

Что запрещено делать на Тихона Тихого

  • В эту дату нельзя было ничего сеять - верили, что в противном случае урожая не будет и ничего не вырастет.
  • Также день считался неблагоприятным для важных начинаний - помолвки и свадьбы переносили на другие даты.
  • Суеверные считали, что новые знакомства 29 июня не сулили ничего хорошего.
  • Нельзя было ссориться в этот "тихий" день и выяснять отношения, сплетничать.

У кого именины 29 июня

В эту дату дни ангела отмечают:

  • Ефрем,
  • Константин,
  • Михаил,
  • Петр,
  • Тихон.

Основные приметы в этот день

  • Если в вечернее и ночное время ясно видна полоса Млечного пути, то это предвещало солнечные дни.
  • Если сегодня с самого утра папоротник свернул листья, значит на следующий день будет сильная жара.
  • Если 29 июня закрыты цветки у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики - это сулило скорое ненастье.
  • Если сегодня притихли кузнечики, то это тоже предвещало ухудшение погоды.
  • Если к этой дате уже отцвела липа - жди раннюю осень.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2022, с указанием всех праздничных дат.

А также рассказывали, до какой даты длится Петров пост, при котором действует добровольное ограничение в еде.

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