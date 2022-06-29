Яке церковне свято 29 червня: що заборонено робити, головні прикмети

26 червня православні християни вшановують пам'ять святителя і чудотворця Тихона, єпископа Амафунтського, який жив у V столітті на Кіпрі. У народі дата відома під назвою Тихон Тихий, оскільки в цей день земля, звірі та багато птахів поводилися тихіше.
Які традиції та прикмети побутували в цей день за старих часів, і що не можна робити - читайте в матеріалі Styler.
Віруючі 29 червня молилися святому Тихону про здоров'я і зцілення від усіх хвороб, а особливо від недуг, пов'язаних з ногами, і від зубного болю.
За звичаями в цей день вдавнину завершували всі посівні роботи, а після праці в полі люди збиралися за багато накритим столом і пригощалися всілякими стравами, пили вино. При цьому ті, хто дотримувалися Петрів піст, не забували про обмеження - не слід було їсти м'ясо, молочні продукти і яйця.
У цю дату дні ангела відзначають:
Раніше ми публікували церковний календар на липень 2022, із зазначенням усіх святкових дат.
А також розповідали, до якої дати триває Петрів піст, при якому діє добровільне обмеження в їжі.