Яке церковне свято 29 червня: що заборонено робити, головні прикмети

26 червня православні християни вшановують пам'ять святителя і чудотворця Тихона, єпископа Амафунтського, який жив у V столітті на Кіпрі. У народі дата відома під назвою Тихон Тихий, оскільки в цей день земля, звірі та багато птахів поводилися тихіше.

Які традиції та прикмети побутували в цей день за старих часів, і що не можна робити - читайте в матеріалі Styler .

Віруючі 29 червня молилися святому Тихону про здоров'я і зцілення від усіх хвороб, а особливо від недуг, пов'язаних з ногами, і від зубного болю.

За звичаями в цей день вдавнину завершували всі посівні роботи, а після праці в полі люди збиралися за багато накритим столом і пригощалися всілякими стравами, пили вино. При цьому ті, хто дотримувалися Петрів піст, не забували про обмеження - не слід було їсти м'ясо, молочні продукти і яйця.

Що заборонено робити на Тихона Тихого

У цю дату не можна було нічого сіяти - вірили, що в іншому випадку врожаю не буде і нічого не виросте.

Також день вважався несприятливим для важливих починань - заручини та весілля переносили на інші дати.

Забобонні вважали, що нові знайомства 29 червня не обіцяли нічого хорошого.

Не можна було сваритися в цей "тихий" день і з'ясовувати стосунки, пліткувати.

У кого іменини 29 червня

У цю дату дні ангела відзначають:

Єфрем,

Костянтин,

Михайло,

Петро,

Тихон.

Основні прикмети в цей день