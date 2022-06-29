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Яке церковне свято 29 червня: що заборонено робити, головні прикмети

Фото: яке свято 29 червня (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

26 червня православні християни вшановують пам'ять святителя і чудотворця Тихона, єпископа Амафунтського, який жив у V столітті на Кіпрі. У народі дата відома під назвою Тихон Тихий, оскільки в цей день земля, звірі та багато птахів поводилися тихіше.

Які традиції та прикмети побутували в цей день за старих часів, і що не можна робити - читайте в матеріалі Styler.

Віруючі 29 червня молилися святому Тихону про здоров'я і зцілення від усіх хвороб, а особливо від недуг, пов'язаних з ногами, і від зубного болю.

За звичаями в цей день вдавнину завершували всі посівні роботи, а після праці в полі люди збиралися за багато накритим столом і пригощалися всілякими стравами, пили вино. При цьому ті, хто дотримувалися Петрів піст, не забували про обмеження - не слід було їсти м'ясо, молочні продукти і яйця.

Що заборонено робити на Тихона Тихого

  • У цю дату не можна було нічого сіяти - вірили, що в іншому випадку врожаю не буде і нічого не виросте.
  • Також день вважався несприятливим для важливих починань - заручини та весілля переносили на інші дати.
  • Забобонні вважали, що нові знайомства 29 червня не обіцяли нічого хорошого.
  • Не можна було сваритися в цей "тихий" день і з'ясовувати стосунки, пліткувати.

У кого іменини 29 червня

У цю дату дні ангела відзначають:

  • Єфрем,
  • Костянтин,
  • Михайло,
  • Петро,
  • Тихон.

Основні прикмети в цей день

  • Якщо у вечірній і нічний час ясно видно смугу Чумацького шляху, то це віщувало сонячні дні.
  • Якщо сьогодні з самого ранку папороть звернула листя, значить на наступний день буде сильна спека.
  • Якщо 29 червня закриті квітки у кульбаби, польового в'юна або гвоздики - це обіцяло скору негоду.
  • Якщо сьогодні притихли коники, то це теж віщувало погіршення погоди.
  • Якщо до цієї дати вже відцвіла липа - чекай на ранню осінь.

Раніше ми публікували церковний календар на липень 2022, із зазначенням усіх святкових дат.

А також розповідали, до якої дати триває Петрів піст, при якому діє добровільне обмеження в їжі.

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