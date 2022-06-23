Какой церковный праздник 23 июня: его приметы, что нельзя делать, у кого именины

23 июня православные верующие чтут преподобного Силуана Печерского и священномученика Тимофея.
Какие приметы этого дня, главные запреты даты - читайте в материале Styler.
Святой жил в IV веке в Пруссе в области Вифании. За праведный образ жизни и духовность Господь наделил святого даром исцелять смертельные болезни и совершать разные чудеса.
Наши предки считали, что Тимофеев день считается страшным, так как полон приметами и знамениями.
В Тимофеев день люди старались не покидать свои дома, поскольку верили, что в это время на волю выходят призраки. В это время избегали опасной работы и следили за родными и близкими людьми.
Любой пустяк, на который раньше никто был не обратил внимание, становился значимым и обладающим пророческим смыслом. Так, в день Тимофея стая волков для наших предков означала, что скоро начнется война.
Засуха в этот день – не к добру.
Вороны нахохлились – к непогоде.
Если 23 июня по полю вереницами бегают мыши – к неурожаю и голодному году.
Если вороны стаей летят из-за леса – к разного рода болезням и эпидемиям.
Сегодня нельзя унывать и злиться.
Также в день Тимофея нельзя жадничать. Сегодня нужно делиться с окружающими не только позитивными эмоциями, но и материальными благами.
Запрещено в этот день брать в долг и решать денежные вопросы, просить повышения должности и зарплаты.
Кроме того, нельзя в Тимофеев день спать при лунном свете. Нужно обязательно закрыть окно шторой, иначе ночное светило заберет не только красоту, но и здоровье.
Нельзя смотреть в чужие окна, в противном случае придется отвечать за ошибки других людей.
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.
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