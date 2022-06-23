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Яке церковне свято 23 червня: його прикмети, що не можна робити, у кого іменини

Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

23 червня православні віруючі шанують преподобного Силуана Печерського і священномученика Тимофія.

Які прикмети цього дня, головні заборони дати - читайте в матеріалі Styler.

Святий жив в IV столітті в Пруссі в області Віфанії. За праведний спосіб життя і духовність Господь наділив святого даром зцілювати смертельні хвороби та здійснювати різні чудеса.

Наші предки вважали, що Тимофіїв день вважається страшним, через те, що сповнений прикметами і знаменнями.

Головні прикмети цієї дати

У Тимофіїв день люди намагалися не залишати свої будинки, оскільки вірили, що в цей час на волю виходять примари. В цей час уникали небезпечної роботи та стежили за рідними і близькими людьми.

Будь-яка дрібниця, на яку раніше ніхто був не звернув увагу, ставала значущою і володіла пророчим змістом. Так, в день Тимофія зграя вовків для наших предків означала, що скоро почнеться війна.

  • Посуха в цей день - не до добра.

  • Ворони нахохлилися - до негоди.

  • Якщо 23 червня по полю вервечками бігають миші – до неврожаю і голодного року.

  • Якщо ворони зграєю летять через ліс - до різного роду хвороб і епідемій.

Що не можна робити в Тимофіїв день

Сьогодні не можна сумувати та злитися.

Також в день Тимофія не можна скупитися. Сьогодні потрібно ділитися з оточуючими не тільки позитивними емоціями, а й матеріальними благами.

Заборонено в цей день брати в борг і розв'язувати грошові питання, просити підвищення посади і зарплати.

Крім того, не можна в Тимофіїв день спати при місячному світлі. Потрібно обов'язково закрити вікно шторою, інакше нічне світило забере не тільки красу, а й здоров'я.

Не можна дивитися в чужі вікна, в іншому випадку доведеться відповідати за помилки інших людей.

У кого в цей день іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

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