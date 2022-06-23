Яке церковне свято 23 червня: його прикмети, що не можна робити, у кого іменини

23 червня православні віруючі шанують преподобного Силуана Печерського і священномученика Тимофія.
Які прикмети цього дня, головні заборони дати - читайте в матеріалі Styler.
Святий жив в IV столітті в Пруссі в області Віфанії. За праведний спосіб життя і духовність Господь наділив святого даром зцілювати смертельні хвороби та здійснювати різні чудеса.
Наші предки вважали, що Тимофіїв день вважається страшним, через те, що сповнений прикметами і знаменнями.
У Тимофіїв день люди намагалися не залишати свої будинки, оскільки вірили, що в цей час на волю виходять примари. В цей час уникали небезпечної роботи та стежили за рідними і близькими людьми.
Будь-яка дрібниця, на яку раніше ніхто був не звернув увагу, ставала значущою і володіла пророчим змістом. Так, в день Тимофія зграя вовків для наших предків означала, що скоро почнеться війна.
Посуха в цей день - не до добра.
Ворони нахохлилися - до негоди.
Якщо 23 червня по полю вервечками бігають миші – до неврожаю і голодного року.
Якщо ворони зграєю летять через ліс - до різного роду хвороб і епідемій.
Сьогодні не можна сумувати та злитися.
Також в день Тимофія не можна скупитися. Сьогодні потрібно ділитися з оточуючими не тільки позитивними емоціями, а й матеріальними благами.
Заборонено в цей день брати в борг і розв'язувати грошові питання, просити підвищення посади і зарплати.
Крім того, не можна в Тимофіїв день спати при місячному світлі. Потрібно обов'язково закрити вікно шторою, інакше нічне світило забере не тільки красу, а й здоров'я.
Не можна дивитися в чужі вікна, в іншому випадку доведеться відповідати за помилки інших людей.
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.
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