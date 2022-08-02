Какой церковный праздник 2 августа: его главный запрет, кого поздравить с Днем ангела

2 августа православный мир чтит память пророка Ильи.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Илия – библейский пророк, который жил в IX веке до н.э. в Израильском царстве. С ранних лет он посвятил себя служению Единому Богу. Пророк Илия жил в пустыне, проводил время в молитве и посте. Он боролся против язычества и поклонения идолам. Пророк уличил царя Ахаву и его жену Иезавель в культе Ваалу и Астарте. Илия наслал на Израильское царство трехлетнюю засуху и голод, которые закончились лишь после того, когда жрецов языческих божеств казнили.
После смерти жрецов Иезавель решила отомстить Илии и подвергла его гонению. Пророк поселился на горе Хорив, где взял в ученики Елисея. Елисей стал свидетелем вознесения на небо живого Илии в огненной колеснице, запряженной лошадьми.
День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Тихон, Теодор, Сергей, Савва, Петр, Николай, Леонтий, Кузьма, Константин, Илья, Иван, Ибрагим, Ефим, Егор, Георгий, Афанасий, Алексей, Александр, Аарон.
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