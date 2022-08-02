Яке церковне свято 2 серпня: його головна заборона, кого привітати з Днем ангела

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з Днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Ілля - біблійний пророк, який жив в IX столітті до н. е. в ізраїльському царстві. З ранніх років він присвятив себе служінню Єдиному Богу. Пророк Ілля жив в пустелі, проводив час в молитві і пості. Він боровся проти язичництва і поклоніння ідолам. Пророк викрив царя Ахаву і його дружину Єзавель в культі Ваалу і Астарті. Ілля наслав на Ізраїльське царство трирічну посуху і голод, які закінчилися лише після того, коли жерців язичницьких божеств стратили.

Після смерті жерців Єзавель вирішила помститися Іллі і піддала його гонінню. Пророк оселився на горі Хорив, де взяв в учні Єлисея. Єлисей став свідком вознесіння на небо живого Іллі у вогняній колісниці, запряженій кіньми.

Головні народні прикмети дня

Вважалося, що в День Іллі закінчується літо

Дощовий день - в році буде мало пожеж.

Сильний Грім 2 серпня – протягом року буде часто боліти голова.

Якщо в Ільїн день потрапити під дощ, то весь рік буде міцне здоров'я.

Після 2 серпня комарі і мухи не кусаються.

Що не можна робити на День Іллі

Не можна працювати в полі і по дому, щоб не розгнівати святого пророка.

Починаючи з цього дня забороняється купатися у водоймах. Згідно з повір'ям, коли Ілля вирушав на небо в колісниці, у воду впала підкова з копита коня і охолодила її. Люди, які в цей день купаються у водоймах, можуть застудитися.

Не можна стояти під деревом, бігати, лаятися, голосно кричати, співати, стріляти з рогатки.

Хто святкує сьогодні іменини

День ангела відзначають власники таких імен: Ян, Федір, Тихон, Теодор, Сергій, Сава, Петро, Микола, Леонтій, Кузьма, Костянтин, Ілля, Іван, Ібрагім, Юхим, Єгор, Георгій, Опанас, Олексій, Олександр, Аарон.