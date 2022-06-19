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Какой церковный праздник 19 июня: что нельзя делать, главные приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

19 июня 2022 года отмечается церковный праздник День Всех Святых или Неделя по Пятидесятнице.

Что нельзя и можно делать, приметы - читайте в материале Styler.

Церковный праздник называется Неделя 1-ая по Пятидесятнице по той причине, что проходит первое воскресенье после Троицы. Этот же день называется Неделей Всех Святых или Днём Всех Святых. В последний день Троицкой седмицы прославляются все святые. Первые упоминания об этом празднике относятся к IV веку, а в V веке празднование Всех Святых было закреплено за первым воскресеньем после Троицы.

Святые являются благодатным плодом Святого Духа, празднование в честь которого проходит как в Троицу, так и в понедельник после Троицы — Духов день. Соответственно, в воскресенье, ровно через неделю, прославляются плоды, которые принесло сошествие Святого Духа.

Для верующих последний день Троицкой седмицы и канун Поста является важным праздником. Посещают церковь, молятся как всем святым, так и тем, которых считают своими покровителями и защитниками.

По старинным поверьям, Троицкая седмица является Русальной, то есть в это время особенно активны русалки, которых также называли мавками. По этой причине нельзя купаться до вечера, находиться в одиночестве на берегу водоёмов, мочить ноги в воде, что-то кидать в воду, мусорить, ругаться рядом с озером, рекой, рыбачить. Русалки за такое поведение могут наказать.

Становились активными не только русалки, но и лесные духи, потому в одиночку не стоит отправляться в лес, так ка леший или другие лесные духи заморочат, можно заблудиться, наткнуться на хищников, угодить в болото. Не ходят на рыбалку и охоту.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя смотреть на свое отражение в воде. Русалка может похитить через такое отражение удачу, благополучие или даже сердце человека, если это мужчина, влюбить его в себя, так что человек будет маяться, охладеет к своей возлюбленной или супруге.
  • Нельзя грустить, предаваться унынию — такое настроение может надолго затянуться.

Главные приметы дня

  • Резко похолодало — скоро погода к лучшему изменится.
  • Рожь или пшеница начинают цвести с верхней части — к неурожаю.
  • Пчелы в больших количествах роятся на цветущих растениях — день будет теплым и ясным.
  • Громко стрекочут кузнечики — к хорошей погоде.
  • Пчелы в поля летят с раннего утра — к солнечному дню.
  • Ясная погода — зерно будет крупное.
  • Перепел кричит — к дождю.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

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