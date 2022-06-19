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Яке церковне свято 19 червня: що не можна робити, головні прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

19 червня 2022 року відзначається церковне свято День Всіх Святих або тиждень після П'ятидесятниці.

Що не можна і можна робити, прикмети - читайте в матеріалі Styler.

Церковне свято називається тиждень 1-ий після П'ятидесятниці з тієї причини, що проходить перша неділя після Трійці. Цей же день називається тижнем Всіх Святих або Днем Всіх Святих. В останній день Троїцької седмиці прославляються всі святі. Перші згадки про це свято відносяться до IV століття, а в V столітті святкування всіх святих було закріплено за першою неділею після Трійці.

Святі є благодатним плодом Святого Духа, святкування на честь якого проходить як в Трійцю, так і в понеділок після Трійці — Духів день. Відповідно, в неділю, рівно через тиждень, прославляються плоди, які принесло Зішестя Святого Духа.

Для віруючих останній день Троїцької седмиці й переддень посту є важливим святом. Відвідують церкву, моляться як всім святим, так і тим, яких вважають своїми покровителями і захисниками.

За старовинними повір'ями, Троїцька седмиця є Русальної, тобто в цей час особливо активні русалки, яких також називали мавками. З цієї причини не можна купатися до вечора, перебувати на самоті на березі водойм, мочити ноги у воді, щось кидати в воду, смітити, лаятися поруч з озером, річкою, рибалити. Русалки за таку поведінку можуть покарати.

Ставали активними не тільки русалки, а й лісові духи, тому поодинці не варто вирушати в ліс, бо лісовик або інші лісові духи заморочать, можна заблукати, наштовхнутися на хижаків, догодити в болото. Не ходять на риболовлю та полювання.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна дивитися на своє відображення у воді. Русалка може викрасти через таке зображення удачу, благополуччя або навіть серце людини, якщо це чоловік, закохати його в себе, так що людина буде маятися, охолоне до своєї коханої або дружині.
  • Не можна сумувати, віддаватися зневірі — такий настрій може надовго затягнутися.

Головні прикмети дня

  • Різко похолодало - скоро погода на краще зміниться.
  • Жито або пшениця починають цвісти з верхньої частини — до неврожаю.
  • Бджоли у великих кількостях рояться на квітучих рослинах — день буде теплим і ясним.
  • Голосно стрекочуть коники - до гарної погоди.
  • Бджоли в поля летять з раннього ранку - до сонячного дня.
  • Ясна погода - зерно буде велике.
  • Перепел кричить - до дощу.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

Також читайте, коли в Україні святкуватимемо день батька.

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