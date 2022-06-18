Какой церковный праздник 18 июня: его приметы, что нельзя делать, у кого именины
18 июня празднуют Дорофеев день - православные верующие чтят память Дорофея Тирского.
Про главные запреты и приметы этого дня - читайте в материале Styler.
Святой родился в 255 году в Антиохии. За праведную жизнь был возведен в сан епископа города Тира. В период гонений на христиан ушел из города. Когда гонения прекратились, а к власти пришел Константин Великий, он вернулся и более 50 лет руководил своей паствой.
Особо хорошей приметой считается увидеть в эту ночь красивую девушку или парня, а вот старуху с клюкой – к беде.
Чтобы в огороде больше не росли сорняки (или волосы на теле) – их непременно нужно повыдергивать именно сегодня с утра, утверждает поверье. Только делать это надо тщательно и тотально.
Раньше считалось, что именно с этого дня начинаются самые короткие ночи в году – "воробьиные". Также 16 июня расцветает сон-трава. По ней можно предугадать судьбу и сделать оберег от нечистой силы.
Но найти траву могут только потомственные ведуньи. Проверить настоящее ли это растение можно, окунув его в воду на полнолуние. Если растение зашевелится от определенных заговоров, значит – оно подлинное и обладает магической силой.
Народные приметы этого дня:
- Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
- Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
- Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.
Что нельзя делать 18 июня:
- В такой праздник лучше избегать конфликтов
- Нельзя делиться чужими проблемами или тайнами
- Старайтесь исключить общение с незнакомыми людьми
У кого день ангела в этот день
Именинники 18 июня: Марк, Аполлон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор.
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