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Який церковне свято 18 червня: його прикмети, що не можна робити, у кого іменини

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Субота 18 червня 2022 06:01
Який церковне свято 18 червня: його прикмети, що не можна робити, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

18 червня святкують Дорофеїв день - православні віруючі вшановують пам'ять Дорофея Тирського.

Про головні заборони і прикмети цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Святий народився в 255 році в Антіохії. За праведне життя був возведений у сан єпископа міста Тира. У період гонінь на християн пішов з міста. Коли гоніння припинилися, а до влади прийшов Костянтин Великий, він повернувся і понад 50 років керував своєю паствою.

Особливо доброю прикметою вважається побачити в цю ніч красиву дівчину або хлопця, а ось стару з журавлиною – до біди.

Щоб в городі більше не росли бур'яни (або волосся на тілі) – їх неодмінно потрібно повисмикувати саме сьогодні з ранку, стверджує повір'я. Тільки робити це треба ретельно і тотально.

Раніше вважалося, що саме з цього дня починаються найкоротші ночі в році – "горобині". Також 16 червня розквітає сон-трава. По ній можна передбачити долю і зробити оберіг від нечистої сили.

Але знайти траву можуть тільки потомствені відунки. Перевірити справжнє чи ця рослина можна, зануривши його в воду на повний місяць. Якщо рослина заворушиться від певних змов, значить – воно справжнє і має магічну силу.

Народні прикмети цього дня:

  • Гарна погода на день Дорофея - буде хороший урожай зерна.
  • Вітер 18 червня дме зі східного боку - літо буде вітряним і дощовим.
  • Якщо виполоти всі бур'яни вранці на Дорофея, то вони, за прикметою, більше не з'являться.

Що не можна робити 18 червня:

  • У таке свято краще уникати конфліктів
  • Не можна ділитися чужими проблемами або таємницями
  • Намагайтеся виключити спілкування з незнайомими людьми

У кого День ангела в цей день

Іменинники 18 червня: Марк, Аполлон, Арій, Василиса, Віктор, Галина, Дорофей, ігор, Іона, Кіндратій, Костянтин, Леонід, Маркіан, Ніка, Никандр, Павло, Федір.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

Також читайте, коли в Україні святкуватимемо день батька.

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