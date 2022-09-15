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Какой церковный праздник 15 сентября: что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

15 сентября - это церковный день памяти Антония и Феодосия Печерских. В народе отмечают день Мамонтия.

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины.

В эту дату православная церковь отмечает день памяти мученика Маманта Кесарийского, жившего в III веке. Он пользовался большой любовью среди животных, потому был прозван Мамонтием Овчарником или Овчинником. По преданию, его не трогали дикие звери, а когда Мамонтия бросили им на съедение, звери стали к нему ласкаться.

В этот день по приметам в хлеву как защиту от сглаза и порчи вешали старую поношенную обувь. Дом окуривали ладаном для защиты от нечисти. День считается хорошим для любовных дел, свиданий и предложений руки и сердца.

Приметы 15 сентября

  • К Мамонтию черемуха должна полностью сбросить листву.

  • Низкие облака – к ненастью.

  • Ясно – осень будет теплой, дождливо – сухой.

Что нельзя делать 15 сентября

  • В этот день категорически запрещается жаловаться на судьбу, иначе с бедами потом не удастся справиться еще долго.
  • Нельзя плохо обращаться с животными, бить их и обижать.
  • Не начинайте никаких новых дел, это к провалу и неудачам.
  • Не надевайте вызывающую одежду, чтобы не привлечь к себе сглаз.
  • Женщинам лучше не ходить в лес.

Именины сегодня празднуют

Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Смотрите также, календарь церковных праздников на октябрь 2022.

Кстати, наступает ретроградный Меркурий, что он может с собой принести.

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