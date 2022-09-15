Какой церковный праздник 15 сентября: что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела

В эту дату православная церковь отмечает день памяти мученика Маманта Кесарийского, жившего в III веке. Он пользовался большой любовью среди животных, потому был прозван Мамонтием Овчарником или Овчинником. По преданию, его не трогали дикие звери, а когда Мамонтия бросили им на съедение, звери стали к нему ласкаться.

В этот день по приметам в хлеву как защиту от сглаза и порчи вешали старую поношенную обувь. Дом окуривали ладаном для защиты от нечисти. День считается хорошим для любовных дел, свиданий и предложений руки и сердца.

Приметы 15 сентября

К Мамонтию черемуха должна полностью сбросить листву.

Низкие облака – к ненастью.

Ясно – осень будет теплой, дождливо – сухой.

Что нельзя делать 15 сентября

В этот день категорически запрещается жаловаться на судьбу, иначе с бедами потом не удастся справиться еще долго.

Нельзя плохо обращаться с животными, бить их и обижать.

Не начинайте никаких новых дел, это к провалу и неудачам.

Не надевайте вызывающую одежду, чтобы не привлечь к себе сглаз.

Женщинам лучше не ходить в лес.

Именины сегодня празднуют

Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.