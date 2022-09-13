Какой церковный праздник 13 сентября: что нельзя делать, у кого именины

Положение честного пояса Девы Марии — одно из важных церковных событий, отмечаемых 13 сентября. Оно посвящено исцелению императрицы Зои, которая была женой Льва Мудрого. Для православного мира это важное напоминание о случившемся.

Священномученик Киприан был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его произведений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.

Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван к проконсулу Аспазию Патерно, допрошен и отправлен в ссылку. В следующем году гонения усилились, Киприан вновь предстал перед судом и был казнен. Был занесен в число отцов Единой Церкви.

Главные приметы этого дня

Если журавли позже улетают в теплые края, то зима придет позже.

Если сеют озимые в непогоду, то в хлебе будет много мусора.

Много подпенек осенью — стоит ожидать суровую зиму.

В подойнике коров оседают капли молока — будет быстрый дождь.

Что нельзя делать в этот день

На Руси в этот день было запрещено смеяться, громко говорить и петь. Люди боялись, что шум может привлечь внимание нечисти, которая бродит неподалеку. Мало было желающих лично встретиться с неприятностями.

Нельзя 13 сентября завершать начатые дела, в противном случае, придется все переделывать.

В этот день под запретом были свадьбы, иначе брак молодых будет несчастливым и недолгим.

Именины в этот дей день отмечают люди с именами: Михаил, Дмитрий, Геннадий, Владимир и Александр.