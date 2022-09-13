Какой церковный праздник 13 сентября: что нельзя делать, у кого именины

13 сентября 2022 года православная церковь празднует возложение пояса Пресвятой Богородицы, а также чтит память священномученика Киприана Карфагенского.
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Положение честного пояса Девы Марии — одно из важных церковных событий, отмечаемых 13 сентября. Оно посвящено исцелению императрицы Зои, которая была женой Льва Мудрого. Для православного мира это важное напоминание о случившемся.
Священномученик Киприан был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его произведений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.
Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван к проконсулу Аспазию Патерно, допрошен и отправлен в ссылку. В следующем году гонения усилились, Киприан вновь предстал перед судом и был казнен. Был занесен в число отцов Единой Церкви.
Именины в этот дей день отмечают люди с именами: Михаил, Дмитрий, Геннадий, Владимир и Александр.
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