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Який церковне свято 13 вересня: що не можна робити, у кого іменини

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

13 вересня 2022 року православна церква святкує покладання поясу Пресвятої Богородиці, а також вшановує пам'ять священномученика Кипріяна Карфагенського.

Читайте в матеріалі Styler про всі традиції і заборони цього дня, а також у кого іменини.

Положення чесного пояса Діви Марії - одне з важливих церковних подій, що відзначаються 13 вересня. Воно присвячене зціленню імператриці Зої, яка була дружиною Льва Мудрого. Для православного світу це важливе нагадування про те, що трапилося.

Священномученик Кипріян був єпископом Карфагена і прославився як майстерний богослов; велика частина його творів була присвячена осмисленню питань відступництва. Також Кипріян вважається творцем канонічного вчення про єдність церкви.

Під час гоніння імператора Валеріана I Кипріян був викликаний до проконсула Аспазію Патерно, допитаний і відправлений на заслання. Наступного року гоніння посилилися, Кипріян знову постав перед судом і був страчений. Був занесений до числа отців єдиної Церкви.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо журавлі пізніше відлітають в теплі краї, то зима прийде пізніше.
  • Якщо сіють озимі в негоду, то в хлібі буде багато сміття.
  • Багато опеньок восени - варто очікувати сувору зиму.
  • У дійнику корів осідають краплі молока - буде швидкий дощ.

Що не можна робити в цей день

  • На Русі в цей день було заборонено сміятися, голосно говорити і співати. Люди боялися, що шум може привернути увагу нечисті, яка бродить неподалік. Мало було бажаючих особисто зустрітися з неприємностями.
  • Не можна 13 вересня завершувати розпочаті справи, в іншому випадку, доведеться все переробляти.
  • У цей день під забороною були весілля, інакше шлюб молодих буде нещасливим і недовгим.

Іменини в цей день відзначають люди з іменами: Михайло, Дмитро, Геннадій, Володимир та Олександр.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, настає ретроградний Меркурій, що він може з собою принести.

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