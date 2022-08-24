Какой церковный и народный праздник 24 августа, что нельзя делать и кого поздравить

24 августа именины отмечают владельцы таких имен:

Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор.​ Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!

Традиции и обычаи 24 августа, что надо сделать

Когда-то именно в этот день начинали стричь овец, ведь шерсть животных уже довольно сильно отрастала.

Мастера делали нитки из овечьей шерсти, а потом вязали теплые вещи.

Также замечали, что в этот день с деревьев постепенно начинает осыпаться листва.

Название "Чудеса на болотах" пошла из верования, что в 24 августа ночью люди могли услышать непонятные свист и песни, доносившиеся с болот.

Народные приметы на сегодня

Если ветер, который раньше дул несколько дней подряд, прекращается - скоро будет хорошая погода.

Дождь во время восхода солнца - непогода продлится в течение нескольких дней.

Утром туман стелется над поверхностью водоемов - будет несколько погожих дней.

Если звезды сильно мерцают на рассвете, через 2-3 дня будет дождь.

Солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

Дым от костра стелется по земле - к дождю.

Что нельзя делать на Євпла