Какой церковный и народный праздник 24 августа, что нельзя делать и кого поздравить

24 августа 2022 года по церковному календарю отмечается день памяти преподобных Феодора и Василия Печерских, а также чтят память мученика Евпла Катанского, он же Евпатий Коловрат. В народе этот день называли Евпла, или Чудеса на болотах и Болотные огни.
Что можно и нельзя делать, кого надо поздравить - в материале Styler.
Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!
Когда-то именно в этот день начинали стричь овец, ведь шерсть животных уже довольно сильно отрастала.
Мастера делали нитки из овечьей шерсти, а потом вязали теплые вещи.
Также замечали, что в этот день с деревьев постепенно начинает осыпаться листва.
Название "Чудеса на болотах" пошла из верования, что в 24 августа ночью люди могли услышать непонятные свист и песни, доносившиеся с болот.
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