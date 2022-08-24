Яке церковне і народне свято 24 серпня, що не можна робити і кого привітати

24 серпня 2022 за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобних Феодора і Василя Печерських, а також вшановують пам’ять мученика Євпла Катанського, він же Євпатій Коловрат. У народі цей день називали Євпла, або Чудеса на болотах і Болотні вогні.
Що можна і не можна робити, кого треба привітати - в матеріалі Styler.
Василь, Максим, Олександр, Сусанна, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Колись саме в цей день починали стригти овець, адже шерсть тварин вже досить сильно відростала.
Майстри робили нитки з овечої вовни, а потім в'язали теплі речі.
Також помічали, що в цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.
Назва "Чудеса на болотах" пішла з вірування, що в 24 серпня вночі люди могли почути незрозумілі свист і пісні, що доносилися з боліт.
Раніше ми писали, коли відзначимо Горіховий Спас, і що не можна робити.
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