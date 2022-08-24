Какой церковный и народный праздник 24 августа, что нельзя делать и кого поздравить
24 августа 2022 года по церковному календарю отмечается день памяти преподобных Феодора и Василия Печерских, а также чтят память мученика Евпла Катанского, он же Евпатий Коловрат. В народе этот день называли Евпла, или Чудеса на болотах и Болотные огни.
Что можно и нельзя делать, кого надо поздравить - в материале Styler.
24 августа именины отмечают владельцы таких имен:
Василий, Максим, Александр, Сусанна, Федор. Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!
Традиции и обычаи 24 августа, что надо сделать
Когда-то именно в этот день начинали стричь овец, ведь шерсть животных уже довольно сильно отрастала.
Мастера делали нитки из овечьей шерсти, а потом вязали теплые вещи.
Также замечали, что в этот день с деревьев постепенно начинает осыпаться листва.
Название "Чудеса на болотах" пошла из верования, что в 24 августа ночью люди могли услышать непонятные свист и песни, доносившиеся с болот.
Народные приметы на сегодня
- Если ветер, который раньше дул несколько дней подряд, прекращается - скоро будет хорошая погода.
- Дождь во время восхода солнца - непогода продлится в течение нескольких дней.
- Утром туман стелется над поверхностью водоемов - будет несколько погожих дней.
- Если звезды сильно мерцают на рассвете, через 2-3 дня будет дождь.
- Солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.
- Дым от костра стелется по земле - к дождю.
Что нельзя делать на Євпла
- Употреблять алкоголь, поскольку к выпившему человеку обязательно явятся покойники.
- Ныть и жаловаться на жизнь и судьбу, чрезмерно лениться и думать о своих страхах.
- Ходить на рыбалку к водоемам, так как утопленники могут в воду затащить.
- Стоит воздержаться от прогулок в одиночестве.
- Также нельзя сегодня переедать.
Ранее мы писали, когда отметим Ореховый Спас и что нельзя делать.
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