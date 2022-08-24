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Яке церковне і народне свято 24 серпня, що не можна робити і кого привітати

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Середа 24 серпня 2022 06:00
Яке церковне і народне свято 24 серпня, що не можна робити і кого привітати Фото: Яке церковне і народне свято 24 серпня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

24 серпня 2022 за церковним календарем відзначається день пам'яті преподобних Феодора і Василя Печерських, а також вшановують пам’ять мученика Євпла Катанського, він же Євпатій Коловрат. У народі цей день називали Євпла, або Чудеса на болотах і Болотні вогні.

Що можна і не можна робити, кого треба привітати - в матеріалі Styler.

24 серпня іменини відзначають власники таких імен:

Василь, Максим, Олександр, Сусанна, Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Традиції та звичаї 24 серпня, що треба зробити

Колись саме в цей день починали стригти овець, адже шерсть тварин вже досить сильно відростала.

Майстри робили нитки з овечої вовни, а потім в'язали теплі речі.

Також помічали, що в цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.

Назва "Чудеса на болотах" пішла з вірування, що в 24 серпня вночі люди могли почути незрозумілі свист і пісні, що доносилися з боліт.

Народні прикмети на сьогодні

  • Якщо вітер, який раніше дув кілька днів поспіль, припиняється - скоро буде хороша погода.
  • Дощ під час сходу сонця - негода триватиме протягом кількох днів.
  • Вранці туман стелиться над поверхнею водойм - буде кілька погожих днів.
  • Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, через 2-3 дня буде дощ.
  • Сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
  • Дим від багаття стелиться по землі - до дощу.

Що не можна робити на Євпла

  • Вживати алкоголь, оскільки до людини, яка випила, обов'язково з'являться небіжчики.
  • Нити і скаржитися на життя і долю, надмірно лінуватися і думати про свої страхи.
  • Ходити на риболовлю до водойм, так як потопельники можуть в воду затягти.
  • Варто утриматися від прогулянок на самоті.
  • Також не можна сьогодні переїдати.

Раніше ми писали, коли відзначимо Горіховий Спас, і що не можна робити.

Також повідомлялося про церковний календар на вересень 2022.

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