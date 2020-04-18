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При какой температуре окончательно погибает коронавирус: ученые сделали уточнение

STYLERКоронавирус    18.04.2020 - 13:35
При какой температуре окончательно погибает коронавирус: ученые сделали уточнение
Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус погибает при температуре 92 градуса Цельсия

Ученые сделали новое заявление о том, при какой температуре погибает коронавирус. Французские исследователи провели эксперимент в ходе которого выяснилось, что при воздействии на COVID-19 температуры 92 градуса Цельсия в течение 15 минут, вирус погибает полностью.

Исследователи из университета Экс-Марсель пришли к выводу, что штамм коронавируса устойчив к естественным высоким температурам.

В процессе исследования штамм коронавируса был помещен в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом, после чего оба образца нагрели до 60 градусов и сохраняли температуру в течение часа. Выяснилось, что вирус, который был в нестерильном образце, способности размножаться не потерял. Полностью свою жизнеспособность он потерял только после нагрева до 92 градусов Цельсия в течение 15 минут.

Специалисты уточнили, что в медицинской практике большинство лабораторий дезинфицируются при нагреве материалов до 60 градусов. Это может стать причиной распространения вируса. Ученые надеются, что результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации вируса.

Напомним, что ранее появились данные о причинах появления коронавируса. Сообщается, что COVID-19 не был произведен искусственным путем. К такому выводу пришел директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Ранее мы также писали, что ученые выяснили, для кого коронавирус наиболее опасен. В результате исследований было протестировано 8 тысяч человек.

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