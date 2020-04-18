При якій температурі остаточно гине коронавірус: вчені зробили уточнення

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус гине при температурі 92 градуси Цельсія

Вчені зробили нову заяву про те, при якій температурі гине коронавірус. Французькі дослідники провели експеримент, в ході якого з'ясувалося, що при впливі на COVID-19 температури 92 градуси Цельсія протягом 15 хвилин, вірус гине повністю.

Дослідники з університету Екс-Марсель прийшли до висновку, що штам коронавіруса стійкий до природних високих температур.

У процесі дослідження штам коронавіруса був поміщений в стерильну пробірку і пробірку з біоматеріалом, після чого обидва зразки нагрівали до 60 градусів і зберігали температуру протягом години. З'ясувалося, що вірус, який був у нестерильному зразку, здатності розмножуватися не втратив. Повністю свою життєздатність він втратив тільки після нагріву до 92 градусів Цельсія протягом 15 хвилин.

Фахівці уточнили, що в медичній практиці більшість лабораторій дезінфікуються при нагріванні матеріалів до 60 градусів. Це може стати причиною поширення вірусу. Вчені сподіваються, що результати дослідження допоможуть вибрати найбільш підходящий спосіб дезактивації вірусу.

Нагадаємо, що раніше з'явилися дані про причини появи коронавіруса. Повідомляється, що COVID-19 не був виведений штучним шляхом. До такого висновку дійшов директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Раніше ми також писали, що вчені з'ясували, для кого коронавірус найбільш небезпечний. В результаті досліджень було протестовано 8 тисяч осіб.