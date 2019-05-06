Який літак? На РосТБ зганьбилися через трагедію в Шереметьєво

Пожежа в літаку в Шереметьєво (фото: соцмережі)

Пожежа в літаку в аеропорту стала другорядною новиною головних російських ЗМІ

Пожежа в літаку в московському аеропорту Шереметьєво стала найбільш обговорюваною темою неділі, 5 травня, для всіх світових ЗМІ. Проте головний телеканал Кремля "Перший канал" у програмі "Время" о 21:00 (через 2,5 години після катастрофи) повідомив про подію лише на п'ятій хвилині, після довгого сюжету про Венесуелу. На це звернули увагу користувачі соцмереж.

При цьому репортаж про катастрофу зайняв близько півтори хвилини, після того, як були повідомлені всі подробиці переговорів Лаврова у Венесуелі - про трагедію згадали як би побіжно.

Программа "Время" на Первом канале сейчас начинает с... переговоров Лаврова по Венесуэле.

Какой самолёт в Москве? Какие погибшие россияне? Ничего не знаем. — Vladimir Varfolomeev (@Varfolomeev) May 5, 2019

Пожежа в літаку в Шереметьєво - російські ЗМІ приховують трагедію (twitter.com/Varfolomeev)

Користувачі мережі обурені подібним наплювацьким ставленням російських ЗМІ до трагедії. Вони залишають безліч коментарів.

"Навіть якщо впаде метеорит і знищить весь Воронеж, у Кремлі всім буде пох*й на саме місто і тим більше на рабів, які там жили";

"Як і з Зимової вишнею - тільки до вечора видали щось без прямих цитат, що для розуміючих - повний аут";

"Ціна людського життя в Росії - це пусте слово";

"Так вони взагалі ні слова про катастрофу не сказали!"

"Недбалість у всьому. Мої співчуття людям";

"Не приведи Господь, це б у Києві сталося - тиждень цілодобового ефіру був би забезпечений".

Пожежа в літаку в Шереметьєво (фото: соцмережі)

Нагадаємо, пожар літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво в РФ забрав життя 41 людини. Трагедія сталася 5 травня. Всього в авіалайнері знаходилося 78 осіб, вижили 37. У повітряне судно після вильоту з Москви до Мурманська в небі вдарила блискавка, радіозв'язок був втрачений, а при екстреній посадці літак сильно вдарило об землю.

Наголошується, що при пожежі літак повністю згорів. Російський слідчий комітет порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в аеропорту Тегерана загорівся літак зі 100 пасажирами на борту.