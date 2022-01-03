Какой предмет на кухне опасен для здоровья: вы будете удивлены

Так, как правило, кухонные доски изготавливают из дерева или бамбука. На таких досках остаются следы от ножей, а в мелких порезах собираются микроскопические частички пищи, которые в свою очередь становятся идеальной средой для бактерий.

Специалисты рассказали, что на одном квадратном сантиметре поверхности доски может быть до двух миллионов стафилококков и десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки.

"В некоторых семьях даже не принято мыть кухонные доски. Их сразу ставят на место", – сказано в статье.

Когда нужно менять доску

Доску нужно менять один раз в два-три года или даже чаще.

К тому же стоит иметь несколько кухонных досок, а именно для сырых продуктов, для овощей и для готовой еды.

Кухонная доска может быть опасна для здоровья (pixabay)

Как правильно мыть доски

Сначала доску промойте кипятком. Высокая температура способствует уничтожению бактерий, находящихся на поверхности разделочной доски. Вытирать доску не нужно. Достаточно поставить ее в хорошо проветриваемое место, чтобы она высохла естественным путем.

Также потрите ее солью. Если есть необходимость, уже вымытую разделочную доску следует натереть солью и тщательно, немного надавливая протереть поверхность всей доски.

Кроме того, используйте специальные чистящие и дезинфицирующие средства.

Сейчас есть много дезинфицирующих средств для кухонной утвари. Они высокоэффективны, безопасны и достаточно просты в использовании.