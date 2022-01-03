Який предмет на кухні є небезпечним для здоров'я: ви будете здивовані

Так, як правило кухонні дошки виготовляють із дерева або бамбука. На таких дошках залишаються сліди від ножів, а в дрібних порізах збираються мікроскопічні частинки їжі, які, своєю чергою стають ідеальним середовищем для бактерій.

Фахівці розповіли, що на одному квадратному сантиметрі поверхні дошки може бути до двох мільйонів стафілококів та десятки тисяч бактерій групи кишкової палички.

"У деяких сім'ях навіть не заведено мити кухонні дошки. Їх одразу ставлять на місце", – сказано у статті.

Коли потрібно міняти дошку

Дошку потрібно міняти один раз на два-три роки або навіть частіше.

До того ж варто мати кілька кухонних дошок, а саме для сирих продуктів, для овочів та для готової їжі.

Кухонна дошка може бути небезпечна для здоров'я (pixabay)

Як правильно мити дошки

Спочатку дошку промийте окропом. Висока температура сприяє знищенню бактерій, що знаходяться на поверхні обробної дошки. Витирати дошку не потрібно. Достатньо поставити її в добре провітрюване місце, щоб вона висохла природним шляхом.

Також потріть її сіллю. Якщо є необхідність, вже вимиту обробну дошку слід натерти сіллю і ретельно, трохи натискаючи протерти поверхню всієї дошки.

Окрім того, використовуйте спеціальні засоби для чищення та дезінфекції дошки.

Зараз є багато дезінфікуючих засобів для кухонного начиння. Вони високоефективні, безпечні та досить прості у використанні.