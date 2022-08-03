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Какой праздник отмечают 3 августа, что можно и строго запрещено делать

Фото: Какой праздник 3 августа 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

3 августа 2022 года по православной традиции чтят память одного из четырех великих пророков Ветхого Завета - Иезекииля, а также святого Онуфрия Печерского В народе день называют Онуфрий, Онуфрий Молчаливый.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы - читайте в материале Styler далее.

Что надо сделать, традиции на Онуфрия

Когда-то в народе верили, что в этот день нельзя разговаривать, именно поэтому Онуфрия Печерского называли Молчаливым. Все надо делать молча, в полной тишине, а если заговорить, то человека будут ждать неприятности и болезни.

Когда-то люди этот день посвящали сбору будущего урожая, чинили и строили места, где будет храниться зерно и другие дары земли.

В домах убирали в шкафах и доставали теплую одежду. В этот день стирали и просушивали теплые одеяла, проветривали меховые изделия.

Приметы на 3 августа

  • Если день ветреный, зима ожидается холодная и долгая.
  • А холодная ночь означает раннюю и холодную зиму.
  • Дождь с грозой - осень будет дождливой и сырой, а туман - к теплой осенней погоде.
  • Туман по низинам стелется - к теплой погоде.
  • Много желудей уродилось - год урожайным будет.
  • Теплая и влажная погода - к хорошему урожаю грибов.

Что нельзя делать сегодня

  • Ссориться, ругаться, громко разговаривать.
  • Тяжело работать дома и на огороде.
  • Распивать спиртные напитки, поддаваться вредным привычкам.
  • Одалживать деньги и брать в долг.

День ангела сегодня отмечают:

Семен, Никодим, Иван, Лидия, Федор, Анна, Георгий, Сергей и Тихон. Обязательно поздравьте родных и близких с такими именами.

Ранее мы писали, когда будем праздновать Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Также сообщалось про важнейшие праздники августа 2022.

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