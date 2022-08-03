RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яке свято відзначають 3 серпня, що можна й суворо заборонено робити

Фото: Свято 3 серпня 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

3 серпня 2022 року за православною традицією вшановують пам'ять одного з чотирьох великих пророків Старого Завіту - Єзекіїля, а також святого Онуфрія Печерського В народі день називають Онуфрій, Онуфрій Мовчазний.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети - читайте в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити, традиції на Онуфрія

Колись в народі вірили, що в цей день не можна говорити, саме тому Онуфрія Печерського називали Мовчазним. Все треба робити мовчки, у повній тиші, а якщо заговорити, то людину будуть чекати неприємності та хвороби.

Колись люди цей день присвячували збору майбутнього урожаю, лагодили й будували місця, де буде зберігатися зерно й інші дари землі.

В оселях прибирали в шафах та діставали теплий одяг. В цей день прали та просушували теплі ковдри, провітрювали хутряні вироби.

Прикмети на 3 серпня

  • Якщо день вітряний, зима очікується холодна та довга.
  • А холодна ніч означає ранню та холодну зиму.
  • Дощ із грозою - осінь буде дощовою та сирою, а туман - до теплої осінньої погоди.
  • Туман по низинах стелиться - до теплої погоди.
  • Багато жолудів вродило - рік врожайним буде.
  • Тепла і волога погода – до хорошого урожаю грибів.

Що не можна робити сьогодні

  • Сваритись, лаятись, гучно розмовляти.
  • Тяжко працювати вдома та на городі.
  • Розпивати спиртні напої, піддаватись шкідливим звичкам.
  • Позичати гроші і брати у борг.

День ангела сьогодні відзначають:

Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихон. Обов'язково привітайте рідних та близьких з такими іменами.

Раніше ми писали, коли будемо святкувати Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий.

Також повідомлялося про найважливіші свята серпня 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні