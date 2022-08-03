Яке свято відзначають 3 серпня, що можна й суворо заборонено робити

Що треба зробити, традиції на Онуфрія

Колись в народі вірили, що в цей день не можна говорити, саме тому Онуфрія Печерського називали Мовчазним. Все треба робити мовчки, у повній тиші, а якщо заговорити, то людину будуть чекати неприємності та хвороби.

Колись люди цей день присвячували збору майбутнього урожаю, лагодили й будували місця, де буде зберігатися зерно й інші дари землі.

В оселях прибирали в шафах та діставали теплий одяг. В цей день прали та просушували теплі ковдри, провітрювали хутряні вироби.

Прикмети на 3 серпня

Якщо день вітряний, зима очікується холодна та довга.

А холодна ніч означає ранню та холодну зиму.

Дощ із грозою - осінь буде дощовою та сирою, а туман - до теплої осінньої погоди.

Туман по низинах стелиться - до теплої погоди.

Багато жолудів вродило - рік врожайним буде.

Тепла і волога погода – до хорошого урожаю грибів.

Що не можна робити сьогодні

Сваритись, лаятись, гучно розмовляти.

Тяжко працювати вдома та на городі.

Розпивати спиртні напої, піддаватись шкідливим звичкам.

Позичати гроші і брати у борг.

День ангела сьогодні відзначають:

Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихон. Обов'язково привітайте рідних та близьких з такими іменами.