Какой праздник отмечаем 30 июня: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с днем ангела

30 июня православный мир чтит память мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Какие приметы этого дня, главные запреты даты - читайте в материале Styler.
Мученики были заключены в темницу и приговорены к смертной казни императором Юлианом Отступником за отказ в языческом жертвоприношении.
Этот день в народе считали нехорошим. По поверьям, людям являются морок-туманы, по улицам и рядом с жилищами бродит нечисть, которая может путать людей, обманывать. Так, например, нельзя давать огня незнакомым людям, так как это может оказаться нечисть в обличье человека, которая в итоге проникнет в дом и начнет всячески вредить домочадцам.
Нельзя давать в долг — из дома начнут деньги утекать. Брать в долг или принимать оплату по задолженностям можно — деньги в дом начнут идти.
Нельзя проводить весь день в одиночестве и тишине. Желательно общаться, разговаривать, смеяться, встречаться с родственниками и друзьями. Одиночество и тишина привлекают нечисть, а вот шум, веселье и смех — отпугивают.
Нельзя рвать цветы кувшинки — можно разозлить русалок и водяного, которые в последующем отомстят за то, что человек в такой день нарвал цветов в их водяном саду.
Нельзя ссориться и ругаться.
Именины отмечают владельцы таких имен: Иосиф, Исмаил, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Эммануил, Пелагея.
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