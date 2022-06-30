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Яке свято відзначаємо 30 червня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

30 червня православний світ вшановує пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Які прикмети цього дня, головні заборони дати - читайте в матеріалі Styler.

Мученики були ув'язнені і засуджені до смертної кари імператором Юліаном відступником за відмову в язичницькому жертвопринесенні.

Цей день в народі вважали нехорошим. За повір'ями, людям є морок - тумани, по вулицях і поруч з оселями бродить нечисть, яка може плутати людей, обманювати. Так, наприклад, не можна давати вогню незнайомим людям, через те, що це може виявитися нечисть в образі людини, яка в підсумку проникне в будинок і почне всіляко шкодити домочадцям.

Головні прикмети цього дня

  • Веселка ввечері в цей день віщує гарну погоду, а багряний захід – сильний вітер і негода.
  • Квіти польового в'юнка закриваються щільно перед дощем, розпускаються в похмуру погоду – до хороших, сонячних днів.
  • Якщо в червні часті зірниці - буде хороший урожай.
  • Звірі частіше починають чхати - до негоди.
  • Кріт риє нору глибоко - до стійкої сирої погоди.

Що не можна робити в цю дату

Не можна давати в борг - з дому почнуть гроші витікати. Брати в борг або приймати оплату по заборгованостях можна — гроші в будинок почнуть йти.

Не можна проводити весь день на самоті і тиші. Бажано спілкуватися, розмовляти, сміятися, зустрічатися з родичами і друзями. Самотність і тиша залучають нечисть, а ось шум, веселощі і сміх — відлякують.

Не можна рвати квіти латаття — можна розлютити русалок і водяного, які в подальшому помстяться.

Не можна сваритися і лаятися.

У кого сьогодні іменини

Іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Ісмаїл, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Еммануїл, Пелагея.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

Також читайте про календар вихідних і свят на липень 2022. Стало відомо, чи будемо ми відпочивати додатково.

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