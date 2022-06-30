Яке свято відзначаємо 30 червня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з днем ангела

30 червня православний світ вшановує пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.
Які прикмети цього дня, головні заборони дати - читайте в матеріалі Styler.
Мученики були ув'язнені і засуджені до смертної кари імператором Юліаном відступником за відмову в язичницькому жертвопринесенні.
Цей день в народі вважали нехорошим. За повір'ями, людям є морок - тумани, по вулицях і поруч з оселями бродить нечисть, яка може плутати людей, обманювати. Так, наприклад, не можна давати вогню незнайомим людям, через те, що це може виявитися нечисть в образі людини, яка в підсумку проникне в будинок і почне всіляко шкодити домочадцям.
Не можна давати в борг - з дому почнуть гроші витікати. Брати в борг або приймати оплату по заборгованостях можна — гроші в будинок почнуть йти.
Не можна проводити весь день на самоті і тиші. Бажано спілкуватися, розмовляти, сміятися, зустрічатися з родичами і друзями. Самотність і тиша залучають нечисть, а ось шум, веселощі і сміх — відлякують.
Не можна рвати квіти латаття — можна розлютити русалок і водяного, які в подальшому помстяться.
Не можна сваритися і лаятися.
Іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Ісмаїл, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Еммануїл, Пелагея.
Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.
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