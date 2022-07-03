Какой праздник отмечаем 3 июля: что запрещено делать, главные приметы

Как гласят церковные предания, Мефодий за свою долгую жизнь (206 - 311 гг.) получил огромную популярность благодаря своим многочисленным богословским трудам. Епископ был первым, кто выступил с критикой учения греческого теолога и философа Оригена, который утверждал, будто бы христиане не воскреснут в том же теле.

Мефодий принял мученическую смерть за Веру в период преследования христиан при императоре Максимилиане - ему отсекли голову.

Богослов, представитель группі "скифских монахов" Леонтий Византийский в VII веке включал Мефодия в число знаменитых учителей и Отцов Церкви, живших в правление Константина Великого.

Народные поверья

В день Мефодия Перепелятника бытовало поверье, что если охотник в эту дату подстрелил перепелку, то его ждет большая удача и материальное благополучие.

Также считалось особо хорошей приметой, если удалось в этот день увидеть белого перепела - говорили, что в доме этого человека будет большой достаток, и близких ждет счастье.

В этот день женщины и девушки ходили с распущенными волосами, так как верили, что это придаст им здоровье, блеск и большую красоту.

Что нельзя делать в эту дату

Суеверные считали, что на Мефодия Перепелятника не нужно касаться своих накоплений и пересчитывать деньги - в противном случае вскоре финансы придется растратить.

Еще одно табу, связанное с деньгами, относится к запрету трогать в этот день пауков - говорили, что нарушителям грозят финансовые трудности.

Дурной приметой считалось выбрасывать со стола остатки еды - ими следует поделиться с нуждающимися.

Нельзя ссориться с родными и близкими в эту дату - в противном случае долго не удастся помириться.

У кого именины 3 июля

В эту дату дни ангела отмечают: Афанасий, Глеб, Инна, Мефодий, Михаил, Мина, Римма.

Основные приметы в этот день