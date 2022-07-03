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Какой праздник отмечаем 3 июля: что запрещено делать, главные приметы

Фото: какой праздник 3 июля (facebook.сom/petroporoshenko)
Автор: Владимир Костырин

3 июля православные верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патары и Олимпа в Ликии, христианского богослова, борца с еретиками, который жил на территории Малой Азии в III веке. В народе дата известна под названием Мефодий Перепелятник, так как день был связан и охотой именно на эту птицу.

Какие запреты, приметы и традиции бытовали в этот праздник в старину - читайте в материале Styler.

Как гласят церковные предания, Мефодий за свою долгую жизнь (206 - 311 гг.) получил огромную популярность благодаря своим многочисленным богословским трудам. Епископ был первым, кто выступил с критикой учения греческого теолога и философа Оригена, который утверждал, будто бы христиане не воскреснут в том же теле.

Мефодий принял мученическую смерть за Веру в период преследования христиан при императоре Максимилиане - ему отсекли голову.

Богослов, представитель группі "скифских монахов" Леонтий Византийский в VII веке включал Мефодия в число знаменитых учителей и Отцов Церкви, живших в правление Константина Великого.

Народные поверья

  • В день Мефодия Перепелятника бытовало поверье, что если охотник в эту дату подстрелил перепелку, то его ждет большая удача и материальное благополучие.
  • Также считалось особо хорошей приметой, если удалось в этот день увидеть белого перепела - говорили, что в доме этого человека будет большой достаток, и близких ждет счастье.
  • В этот день женщины и девушки ходили с распущенными волосами, так как верили, что это придаст им здоровье, блеск и большую красоту.

Что нельзя делать в эту дату

  • Суеверные считали, что на Мефодия Перепелятника не нужно касаться своих накоплений и пересчитывать деньги - в противном случае вскоре финансы придется растратить.
  • Еще одно табу, связанное с деньгами, относится к запрету трогать в этот день пауков - говорили, что нарушителям грозят финансовые трудности.
  • Дурной приметой считалось выбрасывать со стола остатки еды - ими следует поделиться с нуждающимися.
  • Нельзя ссориться с родными и близкими в эту дату - в противном случае долго не удастся помириться.

У кого именины 3 июля

В эту дату дни ангела отмечают: Афанасий, Глеб, Инна, Мефодий, Михаил, Мина, Римма.

Основные приметы в этот день

  • Если на Мефодия Перепелятника муравьи собираются в небольшие кучки, то это предвещает скорую грозу и сильный ветер.
  • Если в этот день паук "чинит" свою паутину, то вскоре будет хорошая и ясная погода.
  • Если 3 июля пошел дождь, то дождливо будет еще 40 дней.
  • Если перепела близко к дому, то это сулило суровую зиму.
  • Если сегодня вы заметили, что на траву выползла жаба, и лебеди вечером стали громко кричать - скоро пойдет дождь.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие в июле будут важные церковные праздники.

А еще - писали о всех "светских" праздниках в этом месяце, и будут ли у украинцев дополнительные выходные.

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