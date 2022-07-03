Какой праздник отмечаем 3 июля: что запрещено делать, главные приметы

3 июля православные верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патары и Олимпа в Ликии, христианского богослова, борца с еретиками, который жил на территории Малой Азии в III веке. В народе дата известна под названием Мефодий Перепелятник, так как день был связан и охотой именно на эту птицу.
Какие запреты, приметы и традиции бытовали в этот праздник в старину - читайте в материале Styler.
Как гласят церковные предания, Мефодий за свою долгую жизнь (206 - 311 гг.) получил огромную популярность благодаря своим многочисленным богословским трудам. Епископ был первым, кто выступил с критикой учения греческого теолога и философа Оригена, который утверждал, будто бы христиане не воскреснут в том же теле.
Мефодий принял мученическую смерть за Веру в период преследования христиан при императоре Максимилиане - ему отсекли голову.
Богослов, представитель группі "скифских монахов" Леонтий Византийский в VII веке включал Мефодия в число знаменитых учителей и Отцов Церкви, живших в правление Константина Великого.
В эту дату дни ангела отмечают: Афанасий, Глеб, Инна, Мефодий, Михаил, Мина, Римма.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие в июле будут важные церковные праздники.
А еще - писали о всех "светских" праздниках в этом месяце, и будут ли у украинцев дополнительные выходные.