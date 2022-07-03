Яке свято відзначаємо 3 липня: що заборонено робити, головні прикмети

3 липня православні віруючі вшановують пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патари та Олімпу в Лікії, християнського богослова, борця з єретиками, який жив на території Малої Азії в III столітті. У народі дата відома під назвою Мефодій Перепелятник, оскільки день був пов'язаний і полюванням саме на цю птицю.
Які заборони, прикмети та традиції побутували в це свято за старих часів - читайте в матеріалі Styler.
Як свідчать церковні перекази, Мефодій за своє довге життя (206 - 311 рр.) отримав величезну популярність завдяки своїм численним богословським працям. Єпископ був першим, хто виступив з критикою вчення грецького теолога і філософа Орігена, який стверджував, нібито християни не воскреснуть в тому ж тілі.
Мефодій прийняв мученицьку смерть за Віру в період переслідування християн при імператорі Максиміліані - йому відсікли голову.
Богослов, представник групи "скіфських ченців" Леонтій Візантійський в VII столітті включав Мефодія до числа знаменитих вчителів та Отців Церкви, які жили до правління Костянтина Великого
У цю дату дні ангела відзначають: Афанасій, Гліб, Інна, Мефодій, Михайло, Міна, Римма.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які у липні будуть важливі церковні свята.
А ще - писали про всі "світські" свята цього місяця, і чи будуть в українців додаткові вихідні.