Яке свято відзначаємо 3 липня: що заборонено робити, головні прикмети

Як свідчать церковні перекази, Мефодій за своє довге життя (206 - 311 рр.) отримав величезну популярність завдяки своїм численним богословським працям. Єпископ був першим, хто виступив з критикою вчення грецького теолога і філософа Орігена, який стверджував, нібито християни не воскреснуть в тому ж тілі.

Мефодій прийняв мученицьку смерть за Віру в період переслідування християн при імператорі Максиміліані - йому відсікли голову.

Богослов, представник групи "скіфських ченців" Леонтій Візантійський в VII столітті включав Мефодія до числа знаменитих вчителів та Отців Церкви, які жили до правління Костянтина Великого

Народні повір'я

У день Мефодія Перепелятника існувало повір'я, що якщо мисливець в цю дату підстрелив перепілку, то його чекає велика удача і матеріальне благополуччя.

Також вважалося особливо доброю прикметою, якщо вдалося в цей день побачити білого перепела - говорили, що в оселі цієї людини буде великий достаток, і близьких чекає щастя.

У цей день жінки та дівчата ходили з розпущеним волоссям, оскільки вірили, що це додасть йому здоров'я, блиск і більшу красу.

Що не можна робити в цю дату

Забобонні вважали, що на Мефодія Перепелятника не потрібно торкатися своїх накопичень і перераховувати гроші - в іншому випадку незабаром фінанси доведеться розтратити.

Ще одне табу, пов'язане з грошима, стосується заборони чіпати в цей день павуків - говорили, що порушникам загрожують фінансові труднощі.

Поганою прикметою вважалося викидати зі столу залишки їжі - ними слід поділитися з нужденними.

Не можна сваритися з рідними та близькими в цю дату - в іншому випадку довго не вдасться помиритися.

У кого іменини 3 липня

У цю дату дні ангела відзначають: Афанасій, Гліб, Інна, Мефодій, Михайло, Міна, Римма.

Основні прикмети в цей день