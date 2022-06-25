Какой праздник отмечаем 25 июня: что нельзя делать, приметы, кто именинник

Святой вначале жил в одном из монастырей, а затем, пожелав подвижнической жизни, ушел в пустыню. Он стойко переносил все тяготы и лишения, много постился, молился и боролся со страстями. Не раз был близок к смерти. Поэтому святой Онуфрий стал прообразом мужества и защиты от смерти. Прожил преподобный в пустыне 60 лет и умер в преклонном возрасте.

По народному празднику проходит торжество Петра Солнцеворота. В связи с этим следовало на стол ставить первые блюда без рыбы. В противном случае уже в ближайшее время придется очутиться в ситуации, когда перед кем-то придется оправдываться не по делу.

Главные приметы этого дня

Дождь в этот день предвещал мокрый сенокос.

Если хорошо виден Млечный путь — значит, на улице устоится ясная погода.

Много росы в этот день — к хорошему урожаю.

Ласточки летают высоко — к ясной погоде, а если сыч ночью активизируется или защебетали воробьи — к дождю.

Белые тучи в этот день могли принести град.

Град ждали от туч, которые направлялись с западной стороны.

Если в этот день утки и гуси, плывя по водоему, часто ныряли и били по воде — ждали дождя.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ложиться спать раньше полуночи, иначе не реализуете свои планы.

Не рекомендуется носить темную одежду – она привлекает нечистую силу.

Беременным запрещено разрешать кому-нибудь прикасаться к своему животу, иначе ребенок родится слишком доверчивым.

До обеда в этот день нельзя было сеять гречку, тогда как после полудня уже запрещалось садить овес и пшеницу.

25 июня не стоило косить траву.

У кого именины в этот день