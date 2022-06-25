Яке свято відзначаємо 25 червня: що не можна робити, прикмети, хто іменинник

25 червня православна церква відзначає день Онуфрія Великого, який жив у IV столітті.
Про всі прикмети і заборони цієї дати - читайте в матеріалі Styler.
Святий спочатку жив в одному з монастирів, а потім, побажавши подвижницького життя, пішов у пустелю. Він стійко переносив всі тяготи і позбавлення, багато постив, молився і боровся з пристрастями. Не раз був близький до смерті. Тому святий Онуфрій став прообразом мужності і захисту від смерті. Прожив преподобний в пустелі 60 років і помер у похилому віці.
За народного свята проходить торжество Петра Солнцеворота. У зв'язку з цим слід було на стіл ставити перші страви без риби. В іншому випадку вже найближчим часом доведеться опинитися в ситуації, коли перед кимось доведеться виправдовуватися не по справі.
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Нагадаємо, що до 11 липня триває Петрів піст. До Петра і Павла діє добровільне обмеження в їжі, бо важливіше все ж піст духовний, який полягає в смиренні, покаянні, боротьбі з власними гріхами, пристрастями і шкідливими звичками.