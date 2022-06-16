Какой праздник отмечаем 16 июня: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела

Мученик Лукиллиан жил в III веке и был языческим жрецом. После того, как он отрекся от своей веры и принял христианство, его руками ко Христу были обращены многие язычники. Иудеи, узнав о деятельности Лукиллиана, донесли на него начальнику города и вскоре святого бросили в темницу. Христианина, вместе с другими заключенными, долго мучили, а затем казнили отсечением головы.

Традиции этого дня

В народе этот день называют Лукьян Ветряк. Люди назвали эту дату так потому, что по направлению ветра судили о грядущих событиях: южный ветер — урожай яровых, северо-западный — к сырой погоде и болезням, восточный — к инфекциям, северо-восточный — к длительным дождям, северный — день будет ясным.

Определяли место, где нужно рыть колодец. Для этого брали сковороду или несколько сковородок и помещали на землю в тех местах, где собирались рыть колодец. Если изнутри сковорода намокла — вода находится близко (грунтовые воды залегают на небольшой глубине), и это место подходит для рытья колодца.

Для девушек существовал один ритуал. Если наблюдается южный ветер, нужно выйти на улицу и встать так, чтобы он дул в спину, раскинуть руки и думать о хорошем, любви и будущей семье. Такой ветер может принести хорошего жениха. Если у человека уже есть вторая половинка или он находится в браке, нужно выйти и прогуляться, чтобы южный ветер дул в спину — подарит осуществление желаний.

Главные приметы этой даты

Вихрь долго держится — ближайшие дни будет ясная погода.

Гроза — сенокос будет плохим.

Проливной дождь — урожай грибов.

На закате солнечные лучи отражаются на другой стороне неба — к перемене направления ветра.

Собака мало ест и плохо спит — к дождю.

Сова кричит — к ненастью.

Обильная роса — ожидайте хороший урожай льна.

Лошадь фыркает — к осадкам.

С утра туман стелется по воде — погода будет безоблачной.

Что запрещено делать в этот день

Не носите с собой много денег - будут финансовые проблемы.

Нельзя совершать крупные и дорогостоящие покупки - деньги окажутся выброшенными

Нельзя на улице рассказывать тайны, сокровенные вещи, желания. Ветер все разнесет, так что даже самые тайные вещи будут всем известны, а желания не осуществятся.

Нельзя рассказывать на улице свои сны.

У кого именины в этот день

Именины 16 июня отмечает Афанасий, Дионисий (Денис), Дмитрий, Ипатий, Клавдий, Лаврентий, Лазарь, Лукьян, Павел, Павла, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.