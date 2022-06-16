Яке свято відзначаємо 16 червня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

Мученик Лукілліан жив в III столітті і був язичницьким жерцем. Після того, як він відрікся від своєї віри і прийняв християнство, його руками до Христа були звернені багато язичників. Іудеї, дізнавшись про діяльність Лукілліана, донесли на нього начальнику міста і незабаром святого кинули в темницю. Християнина, разом з іншими ув'язненими, довго мучили, а потім стратили відсіканням голови.

Традиції цього дня

У народі цей день називають Лук'ян вітряк. Люди назвали цю дату так тому, що за напрямком вітру судили про майбутні події: південний вітер — урожай ярих, північно-західний — до сирої погоди і хвороб, Східний — до інфекцій, північно-східний — до тривалих дощів, північний — день буде ясним.

Визначали місце, де потрібно рити колодязь. Для цього брали сковороду або кілька сковорідок і поміщали на землю в тих місцях, де збиралися рити колодязь. Якщо зсередини сковорода намокла - вода знаходиться близько (грунтові води залягають на невеликій глибині), і це місце підходить для риття колодязя.

Для дівчат існував один ритуал. Якщо спостерігається південний вітер, потрібно вийти на вулицю і встати так, щоб він дув у спину, розкинути руки і думати про хороше, любові і майбутньої сім'ї. Такий вітер може принести хорошого нареченого. Якщо у людини вже є друга половинка або він знаходиться в шлюбі, потрібно вийти і прогулятися, щоб південний вітер дув у спину — подарує здійснення бажань.

Головні прикмети цієї дати

Вихор довго тримається - найближчі дні буде ясна погода.

Гроза - сінокіс буде поганим.

Проливний дощ - урожай грибів.

На заході сонця сонячні промені відбиваються на іншій стороні неба — до зміни напрямку вітру.

Собака мало їсть і погано спить — до дощу.

Сова кричить - до негоди.

Рясна роса - чекайте хороший урожай льону.

Кінь фиркає - до опадів.

З ранку туман стелиться по воді - погода буде безхмарною.

Що заборонено робити в цей день

Не носіть з собою багато грошей - будуть фінансові проблеми.

Не можна здійснювати великі й дорогі покупки-гроші виявляться викинутими

Не можна на вулиці розповідати таємниці, потаємні речі, бажання. Вітер все рознесе, так що навіть самі таємні речі будуть всім відомі, а бажання не здійсняться.

Не можна розповідати на вулиці свої сни.

У кого іменини в цей день

Іменини 16 червня відзначає Афанасій, Діонісій (Денис), Дмитро, Іпатій, Клавдій, Лаврентій, Лазар, Лук'ян, Павло, Павла, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.