Яке свято відзначаємо 16 червня: що не можна робити, прикмети, у кого день ангела

16 червня православна церква вшановує пам'ять мученика Лукілліана.
Про головні табу і прикмети цього дня - читайте в матеріалі Styler.
Мученик Лукілліан жив в III столітті і був язичницьким жерцем. Після того, як він відрікся від своєї віри і прийняв християнство, його руками до Христа були звернені багато язичників. Іудеї, дізнавшись про діяльність Лукілліана, донесли на нього начальнику міста і незабаром святого кинули в темницю. Християнина, разом з іншими ув'язненими, довго мучили, а потім стратили відсіканням голови.
У народі цей день називають Лук'ян вітряк. Люди назвали цю дату так тому, що за напрямком вітру судили про майбутні події: південний вітер — урожай ярих, північно-західний — до сирої погоди і хвороб, Східний — до інфекцій, північно-східний — до тривалих дощів, північний — день буде ясним.
Визначали місце, де потрібно рити колодязь. Для цього брали сковороду або кілька сковорідок і поміщали на землю в тих місцях, де збиралися рити колодязь. Якщо зсередини сковорода намокла - вода знаходиться близько (грунтові води залягають на невеликій глибині), і це місце підходить для риття колодязя.
Для дівчат існував один ритуал. Якщо спостерігається південний вітер, потрібно вийти на вулицю і встати так, щоб він дув у спину, розкинути руки і думати про хороше, любові і майбутньої сім'ї. Такий вітер може принести хорошого нареченого. Якщо у людини вже є друга половинка або він знаходиться в шлюбі, потрібно вийти і прогулятися, щоб південний вітер дув у спину — подарує здійснення бажань.
Іменини 16 червня відзначає Афанасій, Діонісій (Денис), Дмитро, Іпатій, Клавдій, Лаврентій, Лазар, Лук'ян, Павло, Павла, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.
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