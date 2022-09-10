Какой перекус положить ребенку в тревожный рюкзак: список продуктов

Темный шоколад

Качественный темный шоколад считают полезным, ведь он снижает уровень кортизола (гормон стресса) и повышает уровень дофамина и серотонина (гормон радости). Кроме того, темный шоколад положительно влияет на работу мозга, что изрядно важно во время учебы.

Однако заметьте, что стоит потреблять шоколад с содержанием какао не менее 70% и не более ¼ плитки в день. Объясните это своему ребенку или самостоятельно следите за количеством съеденного.

Орехи и семена

В стрессовой ситуации организм человека истощается, тратит больше энергии, а соответственно витаминов и минералов. Именно орехи и семена за счет большого количества Омега-3 помогают восполнить эти пробелы.

Для быстрого снятия стресса положите малышу миндаль, кешью, грецкие орехи или фисташки. А среди семян функцию быстрого антистресса выполняют лен, чиа и тыквенные семечки. Можно также сделать смесь орехов и семечек, исходя из предпочтений ребенка.

Черника

Черника - это богата на антиоксиданты ягода. Она повышает уровень дофамина и содержит большое количество витамина С, который улучшает иммунитет. Это также важный нюанс, ведь осенью и зимой дети довольно часто болеют.

Бананы

Бананы содержат большое количество триптофана - гормона, который превращается в серотонин - и природных миорелаксантов. Кроме того, бананы могут насытить организм на несколько часов вперед, поэтому советуем класть их в рюкзак школьника.

Йогурт

Молочные продукты богаты кальцием, который помогает организму в борьбе со стрессом. Если речь идет о йогурте, то отдавайте предпочтение белому греческому без наполнителей. При покупке проверяйте наличие "живых активных культур" в составе пищевого товара и, конечно же, его срок годности.