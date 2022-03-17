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Как приготовить энергетические батончики самостоятельно: пригодятся в любой ситуации

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Четверг 17 марта 2022 21:50
Как приготовить энергетические батончики самостоятельно: пригодятся в любой ситуации Фото: Как приготовить энергетические батончики самостоятельно (freepik)
Автор: Анна Шиканова

Энергетические батончики могут стать отличным вариантом перекуса в дороге или же в условиях, когда нет возможности полноценно поесть. Эти батончики готовятся просто, не занимают много места, но способны отлично поддержать силы.

Как приготовить энергетические батончики самостоятельно из продуктов, которые есть в наличии, рассказали в Zaxid.net.

Самые популярные ингредиенты – овсянка, сухофрукты, орехи. В них можно добавлять также шоколад, кокосовую стружку, овощи или фрукты.

Батончики из сухофруктов

  • изюм 100 г
  • финики 100 г
  • курага 100 г
  • овсяные хлопья 100 г
  • смеси орехов и семян 100 г
  • апельсиновый сок 3 ст. л.

Замочить сухофрукты на 10-15 мин в теплой воде и удалить косточки (если нужно). Перебить в блендере поочередно: мягкие сухофрукты до однородной массы, затем овсянку до крошки и ореховую смесь.

Смешать все ингредиенты, добавить апельсиновый сок. Выложить массу на пергамент или смазанный противень маслом и сформировать брикет толщиной не более 2 см. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-30 мин. Готовый брикет разрезать на 10 частей.

Батончики с шоколадом и изюмом

  • твердый темный шоколад 100 г
  • грецкие орехи 100 г
  • изюм 50 г
  • финики 250 г
  • овсяные хлопья 300 г
  • мед 2 ст. л.
  • клюква или другие вяленые ягоды 50 г

Овсяные хлопья выложить на противень и подсушить в духовке на 170 градусов в течение 10 мин, затем измельчить в блендере. Орехи и шоколад измельчить ножом или в блендере в крупную крошку. Удалите косточки из фиников и измельчите в блендере. Смешайте все ингредиенты.

Форму застелить пищевой пленкой. Смесь выложить в форму и сформировать брикет толщиной не более 2 см. Положить в морозилку на 20 минут. Готовый брикет разрезать на несколько батончиков. Желательно каждый завернуть в пленку.

Батончики с яблоком и арахисом

  • сушеные яблоки 100 г
  • арахис 100 г
  • финики 250 г
  • овсяные хлопья 100 г
  • мед 2 ст. л.
  • клюква или вишня вяленая 50 г
  • корица 1 ч. л.
  • семян кунжута 2 ст. л.

Овсяные хлопья выложите на противень и подсушите в духовке на 170° 10 минут, затем измельчите в блендере. Арахис и яблоки измельчить ножом или в блендере в крупную крошку. Удалить косточки из фиников и измельчить в блендере. Добавить кунжут. Смешайте все ингредиенты.

Форму застелить пищевой пленкой. Смесь выложить в форму и сформировать брикет толщиной не более 2 см. Положить в морозилку на 20 минут. Готовый брикет разрезать на несколько батончиков. Готовый брикет разрезать на несколько батончиков. Желательно каждый завернуть в пленку.

Миндалево-кокосовые батончики

  • миндаль 100 г
  • кокосовая стружка 50 г
  • изюм 100 г
  • курага 50 р.
  • щепотка корицы

Миндаль, изюм и корицу измельчить в блендере. Добавить курагу и снова перемешать в блендере. Добавить кокосовую стружку и перемешать еще раз.

Готовую массу раскатать. Завернуть в пленку и положить в холодильник на 40 мин., затем разрезать на квадратики. Желательно каждый завернуть в пленку.

Морковные батончики с творогом

  • тертая морковь 200 г
  • семена тыквы 50 г
  • грецкие орехи 100 г
  • семена подсолнечника 50 г
  • молотый кориандр 1 ч. л.
  • щепотка соли
  • тертое яблоко 1 шт.
  • овсянка 100 г
  • тертый творог 150 г
  • томатный сок 100мл.

Смешайте все составляющие. Положить на противень бумагу для выпекания, на него выложить смесь слоем толщиной не более 2 см. Подсушить при 170°C в течение 40-50 мин. Разрезать на маленькие прямоугольники.

Кокосово-банановые батончики

  • бананы 2 шт.
  • финики 300 г
  • кокосовая стружка 150 г
  • овсяные хлопья 400 г
  • семян подсолнечника 3 ст. л.

Удалить косточки из фиников. Финики и бананы измельчить в блендере до состояния каши. Смешайте все ингредиенты. Выложить массу на пергамент или смазанный маслом противень и сформировать брикет толщиной не более 2 см.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 20 минут. Готовый брикет разрезать на несколько частей.

Овсяные батончики с кленовым сиропом

  • овсяные хлопья 400 г
  • миндальное масло 200 мл.
  • ванилин
  • кленовый сироп (можно заменить медом) 100 мл.
  • яйца 2 шт.
  • кокосовая стружка 100 г
  • щепотка соды.

Разогреть духовку до 160°C. Смешать овсяные хлопья, сироп, соду, яйца и ванилин. К готовой смеси добавить кокосовую стружку и снова перемешать. На форму для выпечки положить бумагу для выпечки и выложить на нее приготовленную смесь.

Выпекайте в течение 10-15 минут, пока смесь не станет коричневого цвета. Разрезать на прямоугольники.

Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко рассказал, как надолго сохранить свежесть продуктов без холодильника.

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